Murió Diego Maradona | Boca hizo un homenaje muy especial: el palco, iluminado para siempre

Hay una frase que resume a la perfección lo que Diego Maradona sentía por Boca. “Sos el beso de mi mamá”, escribió el Diez en su Instagram en 2019, en un nuevo cumpleaños del club de la Ribera. Amaba profundamente a la Doña Tota y también al equipo donde conoció la fama mundial, con el que conquistó el Metropolitano de 1981 y donde se retiró en 1996.

Al confirmarse la noticia de su muerte, miles de personas empezaron a movilizarse por la Argentina. Los puntos más calientes fueron el Obelisco, la cancha de Gimnasia, la de Newell’s, Plaza de Mayo y, por supuesto, La Bombonera en la que vivió jornadas míticas: partidazos, goles, títulos, celebraciones y gritos alocados.

Es por eso que la dirigencia de Boca organizó un muy lindo homenaje para el Diez. A última hora del miércoles, las redes sociales compartieron un emotivo video en sus redes sociales. El estadio a oscuras y en silencio; pero hay una luz y sale del mítico palco en el que Maradona festejó durante décadas. La imagen, captada por un drone, es sencilla pero fuerte y emotiva.

El Xeneize también fue noticia porque pidió postergar el partido que en la noche del miércoles iba a jugar ante el Inter de Porto Alegre, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Miguel Ángel Russo estaba en Brasil y el entrenador ya tenía el equipo confirmado. Pero la noticia del fallecimiento del Diez fue un bombazo inesperado.

Carlos Tevez fue uno de los futbolistas que más sufrió la noticia. Los unía un vínculo especial y de muchísimo amor. En marzo, poco antes de que la pandemia detuviera al mundo, Boca consiguió el título ante el Lobo de Diego y en la previa se dieron un “piquito” en la zona de los bancos de suplentes. ¿Qué se dijeron esa noche? Solo ellos lo saben.

El velatorio del Diez

Luego de que el cuerpo de Diego fuera trasladado durante la madrugada de este jueves desde la casa de sepelios de La Paternal hacia la Casa Rosada, comenzó una triste vigilia en todo el país que culminó a las 6, cuando se abrieron las puertas de la capilla ardiente montada en el interior de la Casa de Gobierno.

Su exmujer Claudia Villafañe, sus hijas Dalma, Giannina y Jana recibieron el cuerpo y, junto a amigos y familiares cercanos, permanecieron en el lugar desde la 1 de este jueves. A Dalma, la hija mayor de Diego, se la pudo ver con una camiseta de Boca en la mano, a modo de homenaje hacia su padre. Mientras que Giannina y Claudia optaron por llevar a cabo los preparativos para el descanso eterno de Maradona.

Sus compañeros del mundial de México ’86 fueron de los primeros en llegar. Entre los jugadores de aquella histórica Selección estuvieron Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Oscar Garré y Carlos “Chino” Tapia. También participó de la despedida el mítico masajista del conjunto nacional, Víctor Galíndez.

Por otra parte, cerca de las 2 de la madrugada, caminando tranquilo y sin detener el paso, el líder de “La 12″ Rafael Di Zeo hizo su entrada a la Casa Rosada para despedir a Maradona en el velatorio reservado a familiares y el círculo íntimo. Al verlo llegar junto a otros barras de Boca, los efectivos de seguridad le franquearon el paso como si se tratara de un allegado a la familia o de un funcionario de gobierno.

Minutos después de que Verónica Ojeda junto con Dieguito Fernando se retiraban del velatorio en la Casa Rosada, Rocío Oliva, otra de las ex parejas de Diego Maradona, intentaba ingresar, pero se tuvo que retirar. Con el llanto solo a veces contenido por momentos llegó a decirle a la prensa: “No me dejaron entrar. Me dicen que vuelva a las 7 como el resto. No piensan ni un minuto en él”.

Eran pasadas las 4.40 y Rocío se quedó en la explanada de la Casa de Gobierno donde desde anoche velan al astro que murió a los 60 años. “¿Hablaste con Claudia (Villafañe)”?, le preguntaron los periodistas. “Sí, sí respondió ella”, con la voz quebrada por el dolor y la bronca, y dio a entender que la primera esposa del Diez le había dicho que la decisión no había sido de ella.

Oliva rompió en llanto y contó que ella había advertido que Maradona no estaba bien de salud y ofreció su colaboración para tratar de ayudarlo. “El 30 de octubre cuando lo vi, no lo vi bien, y me puse a disposición. Él no tenía que estar en su casa, tenía que estar internado”, se lamentó.

En la Casa de Gobierno calculan que podrían despedir el Diez más de un millón de personas durante 48 horas, teniendo en cuenta que desde la noche del miércoles ya había miles de personas en Plaza de Mayo. Sin embargo, por pedido expreso de la familia, la ceremonia deberá concluir este mismo jueves a las 16 y el velatorio del excapitán de la Selección será a cajón cerrado.