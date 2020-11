Cómo hicieron para que el Doctor no sepa de la muerte de Maradona

Jorge Bilardo, hermano del DT campeón del mundo en México 1986, contó qué medidas tomaron apenas conocieron la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona. “Ya le apagamos todos los televisores a Carlos, no queremos que se entere de la muerte de Diego porque lo quería mucho y le haría muy mal”.

“Le dijeron que se cortó el cable”, agregó en diálogo con Radio Provincia, mientras que en su cuenta de Twitter escribió: “A la familia Maradona, la familia Bilardo les manda el más sentido pesame”.



“Será hasta la noche o mañana, no sé qué se le dirá. Él está en un departamento a la vuelta de la casa con un enfermero”, informó Jorge Bilardo en comunicación radial, al tiempo que rememoró varias anécdotas del Diez y el entrenador.

“Vivía a cuatro cuadras, con Claudia y el padre nos encontrábamos en el café. Me acuerdo cuando en el 83 fuimos a Barcelona y Carlos habló con él y le dijo: ‘Mirá que vas a ser el capitán’. Diego lloraba y Carlos se fue, lo dejó llorando en la vereda”, recordó.



Jorge también mostró el lado más solidario de Diego Maradona con otra anécdota en la escuela que Carlos Bilardo tenía en Laferrere. “Un día me llaman y me dicen que un pibe necesitaba 15 mil dólares para operarse. Me preguntaron si Diego podría ir a jugar para recaudar. Lo llamé y me dijo: “Sí ¿puedo llevar alguno? A las 8 estaba ahí. Recaudaron mucho y faltaban 5 mil dólares y dijo: “Los pongo yo”.



Por último, el hermano del ex entrenador criticó la forma en que los argentinos tratan a sus ídolos. “Nosotros matamos a los ídolos. Empezamos con Monzón, a Messi le decimos pecho frío, a Diego le decíamos drogadicto. No queremos a nadie. Los dejamos subir y después los matamos”, concluyó Jorge Bilardo.

Carlos Bilardo lucha contra el síndrome de Hakim-Adams que le diagnosticaron en 2017, una enfermedad degenerativa que deterioró su salud desde entonces. Días atrás, el Doctor abandonó el establecimiento ubicado en la zona de Almagro en el que estaba internado.

“Hace un mes que lo sacamos a Carlos de la clínica y está en su casa. Hay momentos en que se pierde un poco, cambia las fechas, pero come, camina, se baña, siempre hay un enfermero para ayudarlo. Esto a Carlos le cambió la vida, vivía de noche. Ahora hace una vida normal, antes hacía todo al revés. Ahora lo podemos visitar por lo menos, es todo más fácil”, explicó su hermano Jorge en diálogo con el programa Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

El Doctor mira mucho fútbol, tal su costumbre, pero la familia prefirió no ponerlo al tanto de algunas noticias dolorosas. “No le contamos nada de la enfermedad de Diego (Maradona); tampoco cuando falleció (Oscar) Malbernat y el Tata Brown. ¿Para qué le vamos a contar? Se va a poner mal y es peor”, argumentó Jorge, quien indicó que el Narigón está permanentemente acompañado por “un enfermero que lo asiste” y que realiza “los trabajos de kinesiología para rehabilitarse”.



Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, murió este miércoles a los 60 años en una casa del barrio privado San Andrés donde se recuperaba de una operación reciente de un hematoma subdural.

Allegados al DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, confirmaron que Maradona se descompensó este mediodía y la enfermera que lo acompañaba las 24 horas y un médico que en ese momento se encontraba en la vivienda no pudieron reanimarlo.

Los profesionales pidieron rápidamente asistencia: llegaron varias ambulancias al domicilio, pero no pudieron hacer nada.

