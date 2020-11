Los padres quieren a los hijos en las aulas en forma inmediata

Con el objetivo de instar a la comunidad a ser parte de un pedido justo y necesario, Padres Organizados Rafaela realizaron este jueves una concurrida movilización en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad, para continuar impulsando la concreción de los objetivos propuestos. Tomando los recaudos necesarios (uso de tapaboca obligatorio y distanciamiento), con guardapolvo o remera blanca, en paz y con respeto, numerosos padres, madres, docentes, no docentes y varias persona sintieron la necesidad de acompañar este pedido para expresar, visibilizar y avanzar en la concreción de lo solicitado en las cartas enviadas a las autoridades, referente al inicio del ciclo lectivo 2021.

Betina, profesora, psicóloga y mamá de niños en edad escolar, expresó ante este Diario que "esta convocatoria surge a raíz de que nuestro mayor objetivo es que estén garantizadas la escolaridad presencial en todos los niveles, en todas las escuelas en marzo 2021. Así de simple. Tenemos plena conciencia de que nuestros niños terminaron el año con mucho desgano, mucha fatiga, agotados de las pantallas y sabiendo, desde nuestro rol de psicólogos en este caso, que el ámbito ideal para la educación y el aprendizaje es la escuela, que es el vínculo entre los chicos y los docentes, un vínculo presencial y no a través de las pantallas, y el vínculo con sus pares y con su institución, que es la que alberga a sus amigos, sus docentes. Ese es el ámbito educativo".

Por su parte, Natalia, en calidad de mamá y representante del grupo de Padres Organizados en Rafaela, comentó que "somos muchas familias que estamos interesadas en cuál va a ser el protocolo de regreso a clases presenciales. La idea es estar con nuestros docentes, seguir apoyándonos en conjunto por la educación de nuestros niños. También queremos saber qué pasará en caso de que surjan rebrotes y cómo lo van a manejar. Hasta ahora están finalizando las clases virtuales y como familia no hemos recibido ningún tipo de información. Tenemos una agenda, una organización familiar y queremos que las cosas sean tenidas en cuenta a tiempo con presencialidad y organización"

Sobre las propuestas presentadas con antelación, Betina agregó que "lo primero que organizamos fue la presentación de notas para que seamos escuchados, y el segundo paso fue esta movilización para que el planteo se haga visible y esté en la agenda de nuestros gobernantes de acá hasta que comiencen las clases. Y a partir de hoy -por ayer-, de acuerdo a las respuestas que vayamos teniendo, que hasta ahora formalmente no tenemos ninguna, veremos los pasos a seguir".

Y en relación a la evaluación de esta primera movilización, Natalia acotó que "fue bastante positiva. La idea es seguir reuniéndonos en enero y febrero con distintas alternativas, siempre con distanciamiento, con higiene, con prudencia. Como familia nos merecemos saber cómo vamos a seguir el próximo año. Hemos armado un gran equipo con los docentes de nuestros niños, les hemos dado clases a nuestros niños pero no ha sido de la misma manera en todos los hogares de la Argentina. Entonces queremos ver cómo podemos fortalecernos, armando una mesa de diálogo con todos los actores de la educación".

Por último, teniendo en cuenta las últimas flexibilizaciones que se produjeron en la ciudad y en la provincia, y si creen que están dadas las condiciones sanitarias para volver a las clases presenciales, remarcaron que "todos los establecimientos no tienen la misma situación. Creemos que nuestros niños han aprendido lo que es la higiene, el respeto, el distanciamiento, ya que en casa se ha enseñado muchísimo. Entendemos que sí están dadas las condiciones y como familia no entendemos el porqué de la falta de información y no queremos que las cosas sean improvisadas en febrero cuando estamos por volver y se empiezan a negociar un montón de cosas. Queremos ser organizados y que las cosas se hagan con tiempo y bien organizadas".

LOS PEDIDOS

Algunos de los puntos expuestos ante las autoridades educativas provinciales son los siguientes: Elaboración e implementación de un proyecto que asegure el inicio de clases 2021 en las escuelas, en todos los niveles; elaboración de Protocolos de Higiene y funcionamiento compatible con las realidades de cada establecimiento educativo de la ciudad; elaboración y planeamiento anticipado de medidas conducentes a garantizar la continuidad de las clases presenciales de manera segura, ante eventuales contagios.

