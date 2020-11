Algunos concejales no entienden que hay que programar la ciudad

Este jueves se llevó a cabo de manera virtual la sesión del Concejo en donde se aprobaron siete proyectos, entre ellos una nueva prórroga por 60 día de la emergencia en salud pública, en el marco de la pandemia- Asimismo, se acompañó la iniciativa impulsada por la concejal Alejandra Sagardoy para disponer información a partir de diferentes estrategias acerca de la violencia de género.

En tanto, la Minuta de Comunicación presentada por la concejal de Cambiemos Marta Pascual, vinculada a conocer el Plan de Ordenamiento Territorial de Rafaela, impensadamente, generó fuertes cruces y distintas miradas; por un lado despertó muchos interrogantes por los ediles de la oposición y por otro lado el respaldo a la gestión que en este tema se viene realizando, por parte de los concejales del bloque oficialista.

Pascual al respecto señaló: “se está escuchando mucho hablar de planificación territorial, ordenamiento territorial, y es porque es una necesidad de las ciudades y también de los municipios; este concepto yo lo he escuchado mucho cuando nos reunimos por ejemplo en el Inta por el tema de fitosanitarios y la necesidad de regular. No se puede pensar en una ciudad sin pensar en la impronta que la misma tenga, cada una con sus características especiales; esa impronta que tiene sobre sus territorio, sobre la naturaleza y como queremos o cómo concebimos el crecimiento de la ciudad. La extensión de las ciudades sobre las tierras agrícolas productivas, de sus periferias, sobre el tema de la contaminación de las aguas y del aire, qué actividades se desarrollan en los periurbanos y en las áreas rurales”.

“En general lo que ocurre en el sector urbano está determinado por el código urbano, a pesar de que el código urbano hace muchos años que se está elaborando y tiene algunas disidencias entre los actores que no permite que finalmente llegué al Concejo; el ordenamiento territorial es una política pública que tiene que ver con la economía, con lo social, cultural y por supuesto con el medio ambiente, es una concepción integral del territorio articulando los diferentes usos del suelo. Se observa que en las zonas urbanas existe el código urbano pero no así en los periurbanos rurales y considerando el rol estratégico que ocupan para la economía de la ciudad y el sistema productivo, industrial y agropecuario, junto a otras actividades en donde también se debe determinar cuáles son las áreas que destinamos para el esparcimiento, para las actividades deportivas; cuáles son los espacios verdes que queremos conservar en el sector urbano como en el periurbano”, afirmó Pascual.

Además la concejal de Cambiemos explicó que “hay un alto grado de vulnerabilidad ante procesos socioeconómicos y culturales, los diferentes modos de vida que van cambiando, más gente que vive en edificios, en departamentos, y para evitar conflictos fundamentalmente como el que hoy en día se está planteando, con el tema del sector productivo agropecuario, el tema del límite fitosanitario; toda la gente necesita tener alguna planificación para a la vez tener previsibilidad. Este es un proceso complejo que debe ser absolutamente participativo y para el corto, mediano y largo plazo” precisó.

Pascual insistió con que es el Concejo quien está aguardando el código urbano y su modificación o adecuación, en virtud de una Rafaela que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. “El ambiente urbano esencialmente es un ambiente construido por el hombre y la arquitectura tiene un papel central ahí. El espacio público debe ser entendido como una mirada integral que incorpore los componentes culturales y muchas veces difusos de acuerdo a cada identidad local, pero también se debe resolver si queremos una ciudad extendida y dispersa que es muchas veces la generadora de problemas de sostenibilidad con una constante, o empezar a controlar el crecimiento para tender a una ciudad más compacta y compleja y que es absolutamente opuesta, donde el consumo de suelo y el deterioro de los sistemas de soporte tienen un lugar en el modelo de las ciudades difusas”, puntualizó.

Finalmente, Marta Pascual solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas que correspondan lleve a cabo un proceso interactivo y participativo, con todas las instituciones públicas y privadas que puedan colaborar con sus conocimientos y experiencias o tuvieran particular interés en las definiciones del P.O.T Rafaela, con el objetivo de lograr consensos que beneficien y fortalezcan el motivo de la presente ordenanza.

