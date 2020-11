Masterchef: finalizó la semana de clasificación y dos participantes se quedaron sin repechaje

Finalizó la semana de clasificación para la gala del repechaje del domingo en Masterchef Celebrity y solo quedaron 6 para competir. Los dos eliminados de la noche del jueves, el día de última chance, eran de los mejores cocinando, pero no convencieron al jurado.

Patricia Sosa y Boy Olmi fueron quienes no lograron cautivar con sus platos a los jurados muy exigentes. Por ese motivo, Betular, Martitegui y De Santis eligieron a Roberto Moldavsky y Nacho Sureda para que participen del domingo.

Porque faltaban condimentos o porque sobraban, no terminaron de darle el sazón necesario a sus platos y eso perjudicó en el momento de la decisión. Por otro lado, Moldavsky y Sureda convencieron por presentar un plato más sencillo, pero justo.

“Cuando le pongo condimento es ‘muy fuerte’, cuando no le pongo es ‘muy suave’. Tengo que encontrar un término medio pero a mí me encanta suave“, se quejó Patricia Sosa, quién comprendió de todos modos que su plato no fue suficiente.

En el caso de Boy, siempre reflexivo y pensante, expresó: “Yo siempre digo que quiero ser la misma persona, y eso también tiene su contra. Porque ser la misma persona implica muchas veces cometer los mismos errores“.

Entonces, para el domingo de clasificación por el lugar definitivo en el certamen participarán: Iliana Calabró, Nacho Sureda, Roberto Moldavsky, Rocío Marengo y el Mono de Kapanga. Felices de la vuelta, lo darán todo en la noche del domingo.