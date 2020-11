Revelan el supuesto motivo por el que no dejaron ingresar a Rocío Oliva al velorio de Maradona

Este jueves 26 de noviembre, se organizó un último adiós para Diego Maradona en la Casa Rosada, quien falleció el miércoles debido a un paro cardíaco. Se espera que al menos un millón de personas pasen a despedirlo, además de sus familiares y seres queridos.

Rocío Oliva quiso pasar y le negaron la entrada con el resto de los invitados especiales, cuya lista fue determinada por las hijas del futbolista: “Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entre toda la gente, me mandaron a hacer la fila como a todos”, explicó la ex pareja de Maradona.

“Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea por qué hacen esto. No jodo a nadie. Quiero saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa”. Luego agregó: “Me duele que no me dejen entrar, no dejándome entrar también le hacen daño a Diego. Soy la ultima mujer de Diego, nadie lo entiende, fui la única mujer que Diego quería ver. Toda la maldad que hacen, se paga”.

En Los Ángeles de La Mañana, revelaron el supuesto motivo por el cual la familia de Maradona le negó el acceso a Oliva. Yanina Latorre contó: “No es el momento para ponerse a pelear, pero a Rocío se le pidió que lo vaya a ver en vida antes de morir, él estaba muy deprimido, quiso verla para sus 60 años y Rocío dijo que no”.

“Muchos le endilgan la tristeza y la depresión que tenía. Él la amaba. Yo entiendo que ella lo dejó, pero se negó a ir a verlo cuando se lo pidieron. Él la necesitaba y ella no fue”, aseguró la periodista. Por otro lado, Ángel De Brito acotó: “Los familiares estaban muy molestos porque dijeron: ‘Está llorando en la televisión en vez de venir primero a despedirlo a él’. Podés faltar al trabajo. Eso se lo facturó la familia”.