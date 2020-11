Adolfo Rubinstein sobre el velorio de Maradona: «Tendrá consecuencias impredecibles» en cuanto al coronavirus

El ex secretario de Salud del gobierno de Macri consideró que la ceremonia fue un «evento de riesgo» en el contexto de una pandemia.

Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud, se refirió al velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada y adelantó que al haberse tratado de una ceremonia multitudinaria podría provocar «consecuencias impredecibles» en relación a los contagios de coronavirus. En ese marco, calificó al velatorio del astro del fútbol como «un evento de riesgo» en medio de una pandemia.

Este viernes, en una entrevista a Ari Paluch en «El Exprimidor» por la Radio AM 550 y según las declaraciones recogidas por Noticias Argentinas, el ex funcionario del macrismo remarcó: «Todo esto pasa mientras se está hablando de un calendario de vacunación contra el COVID-19» y sostuvo: «La pandemia no da para organizar eventos como este, pero al ser inevitable por tratarse de un ídolo como Diego, debió hacerse de otra manera».

Por último, calificó como «absolutamente previsible lo que pasó ayer» en la despedida del astro futbolístico, cuando se llevaron a cabo disturbios y enfrentamientos entre los fanáticos y la Policía, que incluyeron la entrada a la fuerza a la Casa Rosada, donde transcurría el velatorio. El exdirigente también se pronunció sobre el tema en sus redes sociales y fue muy crítico con el oficialismo.

«No hay otra palabra que defina lo que pasó hoy en el velorio de Diego más que VERGUENZA. Con una enorme improvisación, el gobierno quiso aprovechar el dolor de tanta gente para usarlo políticamente y seguir construyendo su relato populista» manifestó ayer en su cuenta de Twitter y agregó: «Diego Maradona se merecía más que este papelón que pone en riesgo a tanta gente que se acercó a despedirlo».

Por último, hizo hincapié en la cuestión sanitaria y expresó: «Estamos todos muy conmovidos, sobre todo quienes nos gusta el fútbol y lo disfrutamos tanto al Diego, pero es necesario hacer un llamado a la prudencia: un velorio multitudinario en un ambiente semi cerrado es riesgoso» y concluyó: «Realmente y de corazón creo que NO es recomendable en este momento. Si van a acercarse a Casa Rosada, por favor mantengan las medidas de higiene, barbijo y distancia. Gracias por el fútbol, Diego».

Con información de www.elintransigente.com