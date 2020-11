Sergio Berni: «Si unos inadaptados desatan el caos, las fuerzas de seguridad deben intervenir»

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, criticó este domingo la falta de intervención del Estado nacional el último jueves durante el velorio de Diego Maradona en la Casa Rosada. «Si el Estado no garantiza la seguridad porque propicia una filosofía de no intervención, se consagra la ley del más fuerte», expresó el funcionario bonaerense y resaltó la necesidad de que las fuerzas armadas interfieran ante la conducta violenta de «unos inadaptados».

Según informó NA, el ministro de la gestión de Axel Kicillof señaló que «cuando un puñado minúsculo de inadaptados genera desmanes, la respuesta debe ser clara e inequívoca». Ante esta afirmación, planteó una serie de interrogantes sobre el accionar de las autoridades: «Aquellos que eligen no hacer nada por falta de coraje y dejan actuar libremente a un puñado de energúmenos, ¿Qué acto están cometiendo? ¿Cómo podemos calificar esa conducta?».

A su vez, señaló que si se elige «no hacer nada», los resultados «nunca serán buenos», y criticó las resoluciones del Gobierno nacional, quien señaló que las fuerzas armadas de su jurisdicción no intervinieron en ningún momento durante los conflictos registrados en el funeral del exfutbolista. «Pareciera que se impuso el piloto automático como filosofía para la resolución de problemas: no controlar y no responder a la violencia desatada sino desde la contemplación meramente especulativa», sentenció Berni.

En el mismo sentido dijo que «la seguridad y el orden» son elementos constitutivos de toda sociedad y que «si unos inadaptados desatan el caos» las fuerzas de seguridad deben intervenir. «En el marco de la legalidad, huelga decirlo, pero con la firmeza necesaria para restablecer el orden. Si el Estado no castiga a quien roba, el robo se multiplicará. Si el Estado no castiga a los barrabravas, la violencia escalará peligrosamente», agregó el ministro bonaerense. Además, justificó la intervención de las fuerzas diciendo que «el barrabrava que tira piedras, palos y botellas en medio de una multitud está cometiendo un delito».

En última instancia, aseveró que Estado de Derecho exige «un compromiso activo de lucha decidida contra quienes quieren imponer su propia ley desde la irracionalidad y la fuerza ciega». «En nuestro país necesitamos arremangarnos y trabajar todos los días. Que la pelota no se manche. Que nuestro orgullo de ser argentinos tampoco. Que la indolencia y los brazos caídos dejen de ser el sello de una argentinidad degradada», concluyó.

