La futbolista Paula Dapena no quiso homenajear a Diego Maradona: perdió 10 a 0

Paula Dapena es una futbolista de 24 años que juega en el equipo Viajes Interrías FF. Este sábado, su equipo jugó un amistoso contra el Deportivo de la Coruña, en la ciudad española de Abegondo, en Galicia. Allí, como en todos los eventos deportivos de esta semana, se realizó un minuto de silencio en honor a Diego Maradona, quien falleció el pasado miércoles.

Todos los presentes se sumaron a brindar sus respetos al fallecido ex futbolista, menos Dapena. "Mis compañeras me miraron y se reían, porque sabían que no lo guardaría. Hace unos días, en el Día por la eliminación de la violencia de género no se hicieron estos gestos y si por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, no estoy dispuesta a hacerlo por un violador, pedófilo y abusador y que tenía que sentarse en el suelo y dar la espalda", afirmó la deportista tiempo después.

"Para ser jugador hay que ser primero persona y tener valores más allá de habilidades como las que tenía él, que sabemos que eran cualidades y dotes futbolísticas espectaculares", agregó. Luego de su actitud durante los homenajes a Diego, su equipo perdió 10 a 0.

