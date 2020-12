“A Diego había que salvarlo del alcohol”, la polémica confesión de Rocío Oliva tras la muerte de Maradona

La muerte de Maradona dejó, sin dudas, a toda la Argentina paralizada y en medio de los problemas que se avecinan en torno a su muerte y el pedido de justicia por esclarecer los hechos, Rocío Oliva dio algunas declaraciones bastante polémicas en torno a la situación que se vive hoy día.

Después de que no la hayan dejado ingresar al velatorio, Rocío Oliva, que fue pareja del Diez durante seis años, decidió pasar por cada uno de los programas de espectáculos para culpar a Claudia Villafañe quien según ella, fue la que dio la orden de que no la dejaran pasar.



Esta vez, en Polémica en el bar, donde trabaja como panelista, expresó: “Cuando me enteré lo de Diego no lo podía creer. Ese día vine a trabajar porque me lo pidieron mis compañeros y porque creía que estaba bien. Después, bueno, pasan los días y uno empieza a ver cosas… En ese momento la única información era que había fallecido, y todos los días aparece más información. Uno, de a poco, cae en la realidad”.



Al respecto de su imposibilidad de entrar al velorio, Rocío Oliva remarcó: “Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante muchos años y porque sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación”, aseguró.

Un escenario complicado

En medio del dolor, las cosas se pusieron aún más picante cuando Rocío Oliva señaló el manejo en la puerta: “Claudia me llamó a la madrugada cuando yo denunciaba que no me dejaban entrar, diciendo que deje de acusarla, que ella no había prohibido mi ingreso… Los conozco desde hace muchos años. El daño también se lo hicieron a Diego, no solo a mí”.

Ahora, una causa legal circula en torno a la muerte de Maradona y el fiscal se pregunta por qué eligieron esa casa en el Tigre y además, cuáles fueron las condiciones de la internación ambulatoria pero también, el hecho de que no lo hayan atendido tras su caída llama mucho la atención del entorno.

Pero Oliva, sigue culpando no solo a Claudia sino a sus hijas: “Así como una vez lo salvaron de las drogas, que lo internaron de prepo y después salió y agradeció, hoy había que salvarlo del alcohol, entre otros problemas. Entonces no había que preguntarle ‘¿te llevo y te pongo la mejor clínica en tu casa?’ Que igual no sucedió…”.