Primera aprobación en el mundo: Reino Unido da luz verde a Pfizer/BioNTech

El Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en licenciar una vacuna contra Covid, abriendo el camino para la inmunización masiva con la vacuna Pfizer / BioNTech que comenzará la próxima semana para aquellos en mayor riesgo.

La vacuna fue autorizada para uso de emergencia por la Autoridad Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), que generó este aval antes que cualquier otra autoridad regulatoria, incluida la FDA en EE. UU. y las propias autoridades europeas.

Las primeras dosis de la vacuna llegarían en los próximos días, dijo la empresa. El Reino Unido compró 40 millones de dosis de la vacuna, que dice tener una eficacia del 95% en sus ensayos finales. Esperan contar con 800.000 dosis en la próxima semana.



Un portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social dijo: “El gobierno ha aceptado hoy la recomendación de la MHRA de aprobar la vacuna Covid-19 de Pfizer / BioNTech para su uso. “Esto sigue a meses de rigurosos ensayos clínicos y un análisis minucioso de los datos por parte de expertos de la MHRA que han concluido que la vacuna cumple con sus estrictos estándares de seguridad, calidad y eficacia.

“El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización también publicará en breve su último consejo sobre los grupos prioritarios para recibir la vacuna, incluidos los residentes de hogares de ancianos, el personal de salud y atención, ancianos y ancianas y las personas clínicamente extremadamente vulnerables. La vacuna estará disponible en todo el Reino Unido a partir de la próxima semana ".

El secretario de salud, Matt Hancock, dijo que las primeras dosis se entregarían a las personas más vulnerables. “Es una noticia fantástica. La MHRA, el regulador ferozmente independiente, ha autorizado clínicamente el lanzamiento de la vacuna. El NHS está listo para que eso suceda ”, dijo a Sky News.



“Desde principios de la próxima semana comenzaremos el programa de vacunación de personas contra Covid-19 aquí en este país. La MHRA la aprobó como clínicamente segura y tenemos una vacuna, por lo que es una muy buena noticia ".

Hancock dijo que implementar la vacuna en el Reino Unido sería un "desafío" porque debía mantenerse a -70ºC. Una red de 50 hospitales esta ya lista para administrar las primeras dosis y se están construyendo centros de vacunación especializados. La vacuna también estará disponible en locaciones privadas que puedan garantizar el almacenamiento en frío.

Hancock le dijo a BBC News que cada persona necesitaría dos dosis y que se esperaba que el "grueso" del pedido de 40 millones estuviera disponible durante 2021.

Las personas mayores y las que se encuentran en hogares de ancianos, incluido el personal, serían los primeros en la fila para la inmunización "y luego, esencialmente, se reduciría el rango de edad", dijo Hancock. El personal del NHS también ocupaba un lugar destacado en esa lista de prioridades y también las personas extremadamente vulnerables clínicamente.



“El objetivo será vacunar a través del NHS en todo el Reino Unido tan rápido como la empresa pueda proveernos las vacunas. Ayudará a salvar vidas. Una vez que hayamos protegido a los más vulnerables, nos ayudará a todos a volver a la normalidad y a algunas de las cosas que amamos ".

Hancock le dijo a BBC News que a partir de Pascua del próximo año, el país podría volver a algo de normalidad e indicó que no se necesitarían restricciones para el verano(boreal) de 2021.

Dijo: “Tantas familias han sufrido, incluida la mía. Estoy tan, tan contento ... 2020 ha sido terrible y 2021 va a ser mejor. La ayuda está en camino con esta vacuna, y ahora podemos decirlo con certeza en lugar de con todas las advertencias que normalmente tenemos que hacer al respecto.

“Estoy seguro ahora, con la noticia de hoy, que a partir de la primavera, a partir de Semana Santa, las cosas van a mejorar. Vamos a tener un verano el próximo año que todos puedan disfrutar. Hasta entonces tenemos que mantener nuestra determinación ".

Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer añadió: “La autorización de uso de emergencia de hoy en el Reino Unido marca un momento histórico en la lucha contra Covid-19. Esta autorización es un objetivo por el que hemos estado trabajando desde que declaramos por primera vez que la ciencia ganará, y aplaudimos a la MHRA por su capacidad para realizar una evaluación cuidadosa y tomar medidas oportunas para ayudar a proteger a la gente del Reino Unido ".

Aunque la vacuna debe mantenerse a -70 ° C, las compañías dicen que se puede almacenar hasta cinco días en un refrigerador, a 2-8 ° C. Los primeros grupos prioritarios para la vacunación son los habitantes de residencias de ancianos, que posiblemente no puedan acudir a un centro de vacunación, junto con el personal que los atiende. Los siguientes en la lista son los mayores de 80 años y el personal del NHS.

Los datos del ensayo mostraron que la vacuna tuvo la misma eficacia entre los voluntarios más jóvenes y los mayores de 65 años que están en mayor riesgo de Covid. El género, la raza y la etnia tampoco hicieron ninguna diferencia.

Pfizer y BioNTech dicen que su red de fabricación combinada tiene el potencial de suministrar a nivel mundial hasta 50 millones de dosis de vacunas en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis para fines de 2021.

La entrega de las 40 millones de dosis a Reino Unido comenzará de inmediato. La entrega continuará a lo largo de 2020 y 2021 en etapas “para asegurar una asignación equitativa de vacunas en las geografías con contratos en curso”, dicen las empresas.

Se espera que Estados Unidos, que compró 100 millones de dosis, y Europa, que ha comprado 200 millones, aprueben la vacuna en unas semanas.

La MHRA se ha movido con una rapidez sin precedentes para otorgar la autorización de uso de emergencia, habiendo recibido los datos finales de las empresas el 23 de noviembre.