Kiko de “El Chavo del 8” llora a Maradona: “Diego, ¿por qué te fuiste y no me esperaste?”

La muerte de Diego Maradona generó una tristeza mundial. Carlos Villagrán (Kiko, en “El Chavo del 8”) no le escapó a esto y manifestó todo su dolor con una emotiva pregunta: “Diego, ¿por qué te fuiste y no me esperaste?”. También dejó en claro que estuvo muy atento a todo lo que estuvo ocurriendo.



“Vi las manifestaciones, la gente que lloraba, vi los videos y ya había pasado un tiempo de Diego Armando Maradona, ya estaba grande, hacía cosas que no debería hacer pero la gente le perdonó todo por lo que les había regalado”, reforzó.

En es sentido, complementó: “Yo pienso que Diego Armando Maradona marca lo que es Argentina en el fútbol, en el deporte, en todo. Es súper admirado por extranjeros. Yo, en mi plataforma, puse: ‘Querido Diego, al igual que todos los mexicanos, nunca te vamos a olvidar, maestro, genio, crack’”.

En la entrevista que dio a Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad), “Kiko” dio a conocer una anécdota con El Diez en una de sus visitas a Argentina. “De repente recibimos una invitación de Diego para su cumpleaños, en el lugar donde él disparaba poses para los periodistas, yo fui y dejó dicho que avisaran cuando yo llegara”.

Fue casi de película. “Llegué, me abren la puerta del carro y me dicen: ‘Hola maestro, permítame un tantito maestro’. Le habló a Diego y le dijo: ‘Diego, llegó el monstruo, ¡ja!’. Entonces, salió Diego, me cargó y me metió hasta la sala de su casa y me dijo: ‘Esta es tu casa Kiko’.

El actor mexicano se mostró sumamente agradecido. “Me dolió mucho su muerte, es un personaje que el mundo se manifestó ante su muerte, definitivamente es un ícono para la Argentina y estoy feliz por haber pertenecido a parte de él como amigo”.