Santiago del Moro "retó" a Rocío Marengo por llorar en MasterChef

Rocío Marengo fue elegida el pasado domingo para regresar a MasterChef Celebrity luego del repechaje. Lamentablemente, en su primera devolución, la modelo fue criticada por la hamburguesa vegana que preparó.

Luego de esto, la participante fue llamada ante los jueces, junto a Leticia Siciliani y Fede Bal, para obtener la devolución del jurado. De repente, estalló en llanto sorprendiendo a todos.

"Estamos muy contentos de lo que lograron, a la ciega, ir al mercado a tratar de entender cuáles son los ingredientes... Espectacular, nos encantó", comentó Donato de Santis.

Con respecto a los motivos de su llanto, Marengo aseguró: "A veces siento que las devoluciones son tan estrictas que después no me espero que después me digan que estuve bien".

Por su parte, un poco molesto, Del Moro disparó: "Disfrutá eso, Ro, que es para vos también, por favor".