Serafín Dengra, ex Puma, apuntó contra los rugbiers acusados de discriminación: "Estos pibes son pelotudos"

Tras la filtración de tweets con contenido xenófobo, antisemita, racista y homofóbico de tres integrantes de Los Pumas, Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, miles de personas en las redes sociales salieron a repudiarlos. Además, cuando el tema cobró una magnitud importante, famosos y deportistas se sumaron a las críticas.

Serafín Dengra, ex integrante de Los Pumas, fue muy duro al referirse a los tres rugbiers acusados de discriminación. "Estos pibes son pelotudos. Perdón, pero no lo entiendo. Es una locura que se mandaron hace ocho, nueve años... Eso no es el rugby. Estoy totalmente en desacuerdo, es algo terrible. Cuando me pasaron los mensajes pensé que era una joda", empezó diciendo en diálogo con radio La Red.

Sentí mucha impotencia y me puso triste. Yo siempre desde mi lugar intenté que el rugby fuera más popular, yo no soy elitista. No entiendo", agregó.

En ese sentido, Dengra recordó el asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en enero de este año: "El rugby no es eso. Es trabajo en equipo. Pasó también lo del verano con el chico que mataron en Gesell... El rugby no es todo así. Hay mayoría de gente muy buena y muy noble en este deporte. A mí el rugby me ayudó a formarme como persona, siempre me dio buenos ejemplos. Hace diez años estos chicos estaban un poco locos porque es inentendible".