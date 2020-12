Guillermo Coppola se diferenció de Matías Morla: "Yo perdí todo y terminé manejando el Ford Ka de Analía Franchín"

Tras la muerte de Diego Maradona, salió a la luz la noticia de que su abogado, Matías Morla, se había quedado con la marca "Diego Maradona", que cotiza muchísimo alrededor del mundo. En ese sentido, Guillermo Coppola se diferenció del letrado y contó cómo fue su separación del fallecido ex futbolista.

"Yo me fui de al lado de Diego rescindiendo los poderes y entregando el 50% de una sociedad que habíamos armado porque no me correspondía. Lo habíamos armado para manejarla juntos y yo lo entendía así, tal vez equivocado o no. Es mi proceder, el que siento, el que he tenido toda la vida", empezó explicando Coppola en diálogo con Los ángeles de la mañana.

"Yo tenía Ferrari, Porsche, Lamborghini, un BMW X5, un piso en Libertador... Perdí todo y comencé nuevamente manejando el Ford Ka de Analía Franchín Y después la vuelta a trabajar, con amigos, y gracias a Dios lo sigo haciendo, sigo trabajando en el fútbol, con Argentina en amistosos con la selección. En la 100, por eso no salgo ahora al aire, estoy en un corte con Guido, y así vamos recorriendo el mundo. Por favor, cuando se hable, se hable con propiedad y como corresponde", agregó.