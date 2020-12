Por una cuestión de "polleras" los Podio no renuevan el contrato de Fiscalía

Una polémica comenzó tras una grave denuncia que se conoció días atrás. La misma tiene como protagonistas a funcionarios judiciales y al Ministerio Público de la Acusación, según lo que sostiene la denunciante. Todo comenzó el pasado 19 de octubre cuando la policía irrumpió en el domicilio de Carlos María Podio Barreiro, empresario local, deteniéndolo en el marco de una causa por violencia de género.

En la mañana de este miércoles Radio Rafaela habló con María Victoria Podio Barreiro, hermana del detenido, que brindó detalles de las numerosas irregularidades denunciadas en relación al procedimiento. Afirmó que el empresario se encuentra ilegalmente detenido.

Presuntas denuncias armadas por aparente relación entre Vigo y una empleada del MPA

“Mi hermano fue privado, a mi criterio, ilegítimamente de su libertad. Se lo han llevado a Santa Rosa de Calchines por una denuncia de su expareja María Victoria Almeida en donde ella refiere violencia de género por amenazas coactivas”, comenzó explicando.

“Yo me contacto con el fiscal Dr. Jorge Baclini porque mi hermano fue detenido sin haber realizado ningún delito. No hubo amenazas coactivas, como refirió esa persona, ni armas de fuego. Todos estos delitos por los cuales fue imputado aparecieron dos días después, el 20 y 21 de octubre, cuando mi hermano ya estaba detenido desde el 19. La denuncia contra el fiscal Vigo y la fiscal Capitanio es que mi hermano fue detenido de forma ilegal”, afirmó.



«Vi a María Victoria Almeida ingresar a la una de la madrugada a la casa del fiscal Vigo, o sea que nosotros confirmamos el vínculo íntimo entre ambos«. María Victoria Podio Barreiro

En la denuncia presentada ante el jefe de los fiscales de la provincia, plantean la duda de que dichas denuncias hayan sido armadas por Fiscalía. “En ese sentido, el Dr. Baclini por esta cuestión y diferentes hechos que vienen sucediendo, como fue la situación en la que se descubrió en forma casual el vínculo entre el Sr. Vigo y la Sra. María Victoria Almeida (expareja de mi hermano), definió apartarlo del caso porque encontró muchas irregularidades. Pasó la causa a la fiscal Iriberren de la ciudad de Rosario”, comentó.

María Victoria Almeida (que es empleada del Ministerio Público de la Acusación, según la denunciante) fue pareja de Carlos María Podio Barreiro durante 9 años y tienen un hijo en común. Además, la hermana del detenido dijo: “como yo denuncié a fines de octubre, vi a María Victoria Almeida ingresar a la una de la madrugada a la casa del fiscal Vigo, o sea que nosotros confirmamos el vínculo íntimo entre ambos”.



“Se denuncia no solamente que se armó esta causa, ya que hay muchísimas irregularidades, sino que hemos realizado una denuncia penal y un sumario administrativo contra la fiscal Capitanio”, agregó María Victoria Podio Barreiro. Además, sostuvo que la anterior pareja de María Victoria Almeida sufrió una persecución durante años por Fiscalía por muchas denuncias de la mencionada, lo que consideró prácticamente el modus operandi de la mujer.

Acomodo en el MPA

La entrevistada contó también que “María Victoria Almeida ingresó a la Fiscalía en calidad de un favor que le hicieron a mi hermano, porque ella no rindió ningún examen para ingresar. No tiene estudios ni experiencia. Ingresó como maestranza por un favor que le hicieron a mi hermano para conseguirle trabajo. En su momento, estaba bajo las órdenes del fiscal Carlos Arietti y, cuando el señor fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, quedó bajo cargo de Diego Vigo”.

Insistió diciendo que “no hizo el examen pertinente de ingreso, o por concurso, como hace cualquier ciudadano que quiere ingresar a trabajar al MPA” y aclaró que fue el Dr. Carlos Arietti quien le hizo el favor al hermano de darle trabajo a su expareja.



En este momento, se ha pedido apelación por la situación de Carlos María Podio Barreiro y ahora se encuentra a la espera de la resolución. “Hay infinita cantidad de irregularidades, partiendo desde la base de que mi hermano fue allanado y detenido bajo el delito de amenaza coactiva cuando ese día en la denuncia no hubo amenaza coactiva ni uso de armas. Lo único que hizo fue acercarse a la casa de esta señora a buscar a su hijo, levantar la voz y golpear la puerta, si uno quiere decir, de forma efusiva. Todos los delitos que se le imputan a mi hermano aparecen en el expediente el día 20 y 21, o sea que la orden fue dada cuando no había delito”.

El MPA en la calle: no se renueva el contrato del inmueble

María Victoria Podio Barreiro aclaró la polémica en relación al edificio en el que se encuentra ubicado el MPA. “Da la casualidad que el inmueble donde se encuentra la Fiscalía es propiedad de mi padre. Hace años que se viene renovando el contrato. Casualmente vencía el 30 de noviembre y, ante esta situación de injusticia y abuso de poder, mi padre por una cuestión moral y ética decide no renovar el contrato. Él alude que no va a permitir que personas que tienen de rehén a su hijo en forma ilegal estén en su propiedad”.

“Suena un tanto loca la decisión de mi padre, pero entiendo que es una cuestión de dignidad. Es netamente por la actitud de Vigo, Capitanio y la Sra. Almeida”, agregó. “En estos momentos, María Victoria Almeida también se encuentra bajo una denuncia penal que yo le realicé y también con sumario administrativo. Nunca fue nuestra intención que se llegue a esta situación, pero es una vergüenza cómo el Dr. Vigo y la Dra. Capitanio se están comportando con esta situación”, dijo también la entrevistada.

El edificio del MPA



Avances en la causa

“Nosotros estamos patrocinados por el Dr. Néstor Oroño y Dr. Carlos Demaldé. Ambos letrados, por nuestro relato, las pruebas que se han aportado y lo incoherente de la situación, están totalmente seguros de que mi hermano fue privado ilegítimamente de su libertad. Si esto se logra resolver en manos de la fiscal de Rosario, mi hermano sería querellante contra el Estado por lo que le han hecho. Es algo que va a hacer inmediatamente cuando salga”, adelantó María Victoria.

“Lamentablemente, el Dr. Arietti se encuentra vinculado en esta situación por un favor que realizó hace años atrás pero el caso no es de su competencia. De todas maneras, fue el primero en ser notificado de esta situación para que tome cartas en el asunto. Esto es una papa caliente que nadie quiere agarrar. El Dr. Blaclini fue el único que nos ha dado una respuesta apartándolo de la causa al Dr. Vigo”, sostuvo.

María Victoria Almeida, denunciada filtrar datos judiciales confidenciales

La entrevistada también añadió: “Quiero mencionar que yo también he hecho una denuncia porque la señora Almeida cita información secreta de la Fiscalía en reuniones sociales. Me atrevo a hacer esta presentación porque he expuesto pruebas concretas a la fiscal de Rosario y el día de mañana a la fiscal de la ciudad de Santa Fe”.

«A modo de chisme, en grupos sociales contaba cosas privadas de las personas que se presentaban a denunciar». María Victoria Podio Barreiro



“Filtró informaciones privadas de denuncias, ya que ella inicialmente tenía acceso a todas las denuncias que presentaban en la Fiscalía. A modo de chisme, en grupos sociales contaba cosas privadas de las personas que se presentaban a denunciar. Nos hemos enterado de cosas que es una vergüenza que salgan del poder judicial”, afirmó.

Esta causa grave y con algunos aspectos insólitos se encuentra en estos momentos en manos de la Justicia y avanzan las investigaciones. Será la encargada de determinar cuáles fueron los hechos concretos e imponer las sanciones correspondientes a quienes hayan cometido algún tipo de delito.

Fuente: Radio Rafaela