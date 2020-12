Mársico denunció que Castellano quiere aumentar la tasa de manera desmesurada

Según la iniciativa del intendente, la UCM pasaría de $2.92 a $3,40. Esto supone el incremento de un 16.3% en todos los tributos municipales.

Todos los concejales de la oposición manifestaron su rechazo, entendiendo que la fórmula polinómica está incluyendo bonos al personal municipal, que no forman parte del sueldo, ni permanecerán en el tiempo incluido como erogaciones municipales . Esto significaría un impacto menor en el bolsillo de los contribuyentes. Radio ADN dialogó con el edil Lisandro Mársico, quién explicó profusamente la situación. "El departamento ejecutivo, el intendente con sus secretarios que creemos, nosotros, es un nuevo avasallamiento contra el bolsillo de los rafaelinos. Cuando digo nosotros estoy hablando de quién habla Lisandro Mársico, con Viotti, Sagardoy, Bottero, Destéfani, Bonino y Pascual. Todos los concejales de Cambiemos. Nuestra propuesta va ser un recorte al aumento que se pretende en la Unidad de Cuenta Municipal, digamos vamos a ir con esa posición mañana. No tenemos incoveniente en el planteo que se hace en el Ejecutivo con respecto al gasoil y al índice de precios mayoristas. Pero sí la diferencia ocurre con el tema del salario municipal; ese 50 % de relación que tiene que ver con el ajuste de las remuneraciones de la categoría 15 del personal municipal. Porque ellos, para armar el porcentaje final sobre ese ítem suman los montos en negro que le pagan al personal municipal. Un aumento de 5000 pesos para los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre que es no remunerativo y que yo creo que no tiene que estar incluido en el cálculo"

Mañana jueves, en sesión ordinaria la oposición presentará su propuesta y definirá el incremento para el próximo semestre

Fuente: ADN