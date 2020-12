Cabo Castro: "me estoy pudriendo"

“Me estoy pudriendo porque no denunciamos, porque no queremos hablar, queremos ser cautos, pero me voy a morir yo, me voy a morir de la angustia, porque los dirigentes que están conmigo lo sienten igual que cualquier hincha de Atlético”, afirmó Castro

El lunes Atlético de Rafaela visitó a Deportivo Riestra en un partido electrizante en el cual iba perdiendo 2 a 0 y con destellos de buen fútbol pudo darlo vuelta y ponerse 3 a 2. Sin embargo, el árbitro Luis “Lobo” Medina le regaló un penal en la última jugada a Riestra. El partido finalmente terminó 3 a 3 y la Crema se fue con un sabor amargo de Buenos Aires con la sensación de que perdió 2 puntos injustamente.

Sobre esto Ricardo “Cabo” Castro, dirigente de Atlético de Rafaela, expresó: “Podría decir que ya pasó, que miró para adelante el partido con Tigre, pero estoy re podrido de mirar lo que viene”. Asimismo, recordó partidos en los cuales los fallos arbitrales no lo favorecieron como cuando al jugó contra Brown de Adrogué, Defensores de Belgrano y Tigre.

“Me imagino a los hinchas que deben decir ‘che que dirigentes tenemos, que cada vez que vamos a Buenos Aires nos frenan’; la verdad es que no me deja de dar vuelta en la cabeza y no sé qué decisión voy a tomar porque estas cosas me pudren, me cansan y siempre estamos hablando de lo mismo”.



Además, destacó el desempeño del equipo en el enfrentamiento de riestra. “Ellos hicieron lo que tenían que hacer y de pronto el manotazo otra vez”.

Fuente: Radio Rafaela