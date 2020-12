Rafaela sumó 38 casos de COVID en un día y se registró la muerte de una mujer

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó este miércoles 38 nuevos casos de coronavirus para Rafaela (5 más que el martes) de los 1.337 que informó para el territorio, que acumula desde el inicio de la pandemia 150.255, de los cuáles 30.100 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 120.155 por laboratorio.

Mientras tanto, nuestra ciudad alcanzó los 4.951 contagios desde marzo, de los cuáles 292 se encuentran activos, siendo 996 los vecinos aislados hasta el momento. En tanto, los recuperados suman hasta el día de la fecha 4.558, mientras que en las últimas 24 horas se produjo el fallecimiento de una mujer de 89 años, ascendiendo las víctimas fatales de nuestra ciudad a 101 a raíz de esta mortal y temible enfermedad. Sobre la situación de las camas del hospital "Jaime Ferré", hay 14 pacientes Covid-19 positivos en sala general y 4 sospechosos, mientras que en unidad de terapia intensiva son 20 los pacientes internados con Covid-19 positivos, 19 de ellos con asistencia mecánica respiratoria.

En cuanto al resto de la distribución de los nuevos casos, Rosario registró 368 contagios, demostrando que se sigue amesetando la curva de contagios, pero con valores todavía altos. Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia ascienden a 61.316 casos, alrededor del 43% por ciento de los casos totales de la provincia (había llegado a ser del 55%). Por su parte, la ciudad de Santa Fe sigue entregando un número alto de casos nuevos de Covid-19, con los 201 contagios reportados en la jornada de ayer, lo que hace un total de 17.587.También informaron un número importante de casos las siguientes localidades: 53 de Reconquista; 41 de Esperanza; 32 de Tostado; 27 de Santo Tomé; 25 de Sunchales; 24 de San Lorenzo; 22 de San Jorge; 18 de Venado Tuerto; 17 de Franck, Gálvez, Sastre y Villa Constitución; 16 de Suardi y Totoras; 13 de San José de la Esquina; 12 de Coronda; 11 de Arequito, Granadero Biagorria, Maciel, Recreo, San Justo y Villa Gobernador Gálvez y 9 de San Carlos Centro, entre las más afectadas. En cuanto a localidades del Departamento Castellanos hubo 5 casos en San Vicente; 4 en Ramona y San Antonio, 2 en Humberto y 1 en Ataliva, Frontera, María Juana, Presidente Roca, Susana y Tacural.

Mientras tanto, ay un total de 11.148 pacientes activos y 136.828 pacientes recuperados, en tanto que 154 personas internadas en Unidad de Terapia Intensiva en hospitales provinciales, 9 de las cuales reciben asistencias mecánica respiratoria y 338 en sala general. Además, en la provincia se registraron 273.519 notificaciones de las cuales 105.918 fueron descartadas.

40 MUERTES

A su vez, el Ministerio de Salud reportó anoche otras 40 muertes por Covid-19 en el territorio santafesino: Rosario (19), Santa Fe (4), Barrancas (2), Fray Luis Beltrán (2), Puerto General San Martín (1), Alvear (1), Funes (1), Villa Gobernador Gálvez (1), Pérez (1), Granadero Baigorria (1), Roldán (1), Reconquista (1), Las Parejas (1), Armastrong (1), San Carlos Centro (1), Rafaela (1) y San Justo (1). El número de víctimas fatales acumuladas es de 2.279.

PRIETO, SOBRE LA VACUNACION

El secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, destacó que “va a ser trascendente el impacto de la campaña de vacunación nacional contra el Covid 19”, aunque advirtió que “complementará a las demás herramientas que tenemos que seguir sosteniendo, porque nada va a reemplazar a la prevención”. “La cantidad de vacunas que van a llegar serán incorporadas a una logística muy compleja, con la estrategia de vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, antes de que aparezca un próximo brote que tenemos estimado, pero no sabemos para cuándo”, expresó Prieto, este martes, luego de brindar el correspondiente informe epidemiológico de la provincia. “Para esto se requiere un complemento al programa de vacunación que se viene desarrollando, vacunando primeramente al personal esencial de salud, seguridad y educación, personas mayores de 60 años o aquellas -entre los 18 y 59 años- que tengan factores de riesgo,”, explicó el funcionario. En ese marco, el secretario de Salud de la provincia, recordó que “el gobierno hizo una convocatoria para un registro de vacunadores voluntarios para Covid, cuya inscripción está abierta desde el 1° de diciembre y hasta el día 15 de ese mes, destinada a mayores de 18 años, que tengan formación en salud o sean estudiantes, y quieran colaborar en esta etapa tan fundamental que hace a la lucha contra la pandemia”. Asimismo, Prieto explicó que “esta primera etapa de inmunización dejará una brecha para que el virus siga operando, ya que un gran porcentaje de la población sana no va a poder recibir la vacuna. Como consecuencia de ello, pido no abandonar las medidas de prevención como el aislamiento oportuno ante la sospecha, los testeos, las cuarentenas indicadas, y respetar las medidas sanitarias que se vayan estableciendo”, detalló. Finalmente, el funcionario aseguró que “esta vacunación va a marcar la historia en lo que refiere a cualquier programa de inmunización. Por eso, hemos pedido la colaboración para que se sumen y, entre todos, podamos luchar contra este virus”.

Fuente: La Opinión