Dos calles rafaelinas se llamarán Oscar Alberto Andretich y María Cecilia Ballina.

Desde hoy, dos calles de nuestra ciudad llevarán el nombre de Oscar Alberto Andretich y María Cecilia Ballina. Será un justo reconocimiento, tanto a ellos como a sus familias, por haber sido los primeros rafaelinos en donar sus órganos.

El concejal Miguel Destéfanis, autor del proyecto, expresó que “designar a dos calles con los nombres de quienes fueron los primeros donantes de órganos en nuestra ciudad, no solo es un acto de justicia hacia ellos y su familia, sino que resulta una acción necesaria dentro de la concientización de la importancia de la donación de órganos”.

Por su parte, Leonardo Viotti, coautor del proyecto expresó que “desde el Estado es necesario reconocer a quienes tuvieron, en los momentos más duros que una persona puede atravesar a lo largo de su vida, el enorme acto de amor de permitir que sus seres amados sigan viviendo en otras personas”. “La donación de órganos es un tema que me toca mucho a nivel personal, creo en la necesidad de difundir la donación de órganos y seguir desmitificando un tema que para muchos aún resulta tabú, el enorme trabajo que realizan las instituciones como “Honrar la Vida, de la cual Miguel fue precursor no debe ser un esfuerzo aislado, desde el Estado debemos generar acciones que acompañen su lucha, y esta es una de ellas”, comentó Viotti. “Me permito hacer mías las palabras de la familia Ballina”, manifestó Destéfanis quien prosiguió: “Les aseguro que el acto de donar órganos alivia el dolor de la pérdida y reconforta el alma”, finalizó el edil.

MARIA CECILIA BALLINA

El 14 de febrero de 1987, María Cecilia entra en coma cuatro y su cuadro era irreversible, pasando 9 días con respirador artificial y en estado vegetativo. El 24 de febrero llegó el día en que los facultativos le comunican a la familia Ballina que no había más nada por hacer para mejorar su salud y que ella podía seguir viviendo en otras personas. Fue ese el momento en que, a pesar del inmenso dolor, su familia recordó la frase que Cecilia le había dicho a su madre un tiempo atrás: ''Que hermoso gesto mamá, el de dar vida a otro ser", seguramente sin imaginar que esa frase cambiaría por completo la vida de 4 personas. En un inmenso acto de amor Rita y Víctor decidieron que Cecilia no iba a morir en vano, ella iba a vivir dando una mejor calidad de vida a otros seres, transformando el dolor en gratitud hacia una niña que con tan solo 16 años había decidido continuar viviendo en otras personas.

OSCAR ALBERTO ANDRETICH

Oscar Alberto Andretich nació el 14/04/1954 y falleció el 24/06/1983, con apenas 29 años. Su partida ocurrió por una aneurisma y sus órganos fueron donados convirtiéndose en el primer donante de órganos rafaelino. Oscar cursó sus estudios primarios en la Escuela Juan B. Alberdi, la secundaria en la Escuela Nacional de Comercio - promoción/72- hijo de José Andretich y Maria Fenoglio, fue el más chico de 4 hermanos. En marzo de 1980 contrae matrimonio con María Cristina Bertero y se convirtió en padre de Agostina y Virginia, quienes al momento de su fallecimiento contaban con apenas 3 y 1 año respectivamente. Oscar era Ingeniero en Construcciones y en su corta trayectoria profesional realizó la obra de las viviendas ubicadas en las calles Santos Vega y Martín Fierro, encargadas por la firma Edival (hoy Mahle), encargándose del proyecto y conducción del mismo. Además junto a su primo Hugo Andretich, llevaron adelante el sistema de construcción de viviendas industrializadas que fuera utilizado por el Instituto Municipal de la Vivienda.

Fuente: La Opinión