Un hombre en guerra contra su aseguradora

José Luis se encuentra en pie de guerra con una aseguradora de la ciudad de Rosario, luego que le robaran las cuatro ruedas de su auto y la empresa no le quiere reconocer el ciento por ciento. Como medida de protesta, el damnificado instaló su vehículo en la vereda de la compañía ubicada en Salta al 3200.

Pero, como si esto fuera poca, el hombre fue más allá y ahora llevó al lugar una retroexcavadora que estacionó frente al local de la empresa de seguros.

En diálogo con el móvil de Mañana Oh! José Luis contó que todo comenzó el pasado 20 de noviembre “yo les pedí por favor que me paguen las ruedas y ellos me decían que no, que había hecho la denuncia mal”.

Y reveló que desde la compañía de seguros “me mandaron una carta documento, después me decían que me querían pagar el 40 por ciento y todo eso me fue desgastando, las cubiertas no aparecían. Por qué tengo que dejar el auto tirado si yo pago un seguro y llegué al límite que les tuve que traer el auto”.

En otro tramo de la nota, José Luis contó que “ayer quisieron arreglar, me daban las gomas, también me gastaron un poquito, me decían ´parecés vos el roba ruedas´ y les dije que estaban equivocados y cuando les pregunté por qué no me dieron los 50 mil pesos hace 20 días me dijeron que fue porque hubo un problema”.

Fuente: Agenciafe