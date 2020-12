Rocío Oliva abrió las puertas de la (lujosa) casa que le regaló Maradona

Tras que el jueves pasado no la dejen ingresar al velorio de Diego Maradona, según trascendió, fue parte de la familia quien no le permitió ingresar. Sin embargo la ex pareja del Diez, Rocío Oliva, se mostró en exclusiva la intimidad de su casa.

Esta casa se encuentra dentro del barrio privado de Bellavista y muchos se preguntan sí esto será reclamado como parte de la herencia. Por su parte, desde la muerte del Diez, existe una causa judicial la cual investiga las causas de la muerte de Diego Maradona.

La actual panelista de “Polémica en el Bar” (América) tiene una casa de dos plantas la cual está ubicada en Bella Vista, Buenos Aires. Realmente es muy lujosa.

Cada una de las partes tiene un abogado, en lo que respecta a Claudia Villafañe y sus hijas, están con Fernando Burlando, mientras que Verónica Ojeda con Pierri y Rocío Oliva con Ana Rosenfeld. Se trata de todos abogados reconocidos mediáticamente.

En lo que respecta al regalo de Rocío Oliva y sobre la división de bienes de Maradona ella reveló: “Las donaciones que hace una persona en vida son válidas, pueden tener algún tipo de cuestionamiento jurídico si se hacen en beneficio de un hijo y perjuicio de otro”.

Cabe destacar a su vez que hace un año y medio atrás, la joven inició acciones con el fin de un resarcimiento económico en compensación de los años que ella dejó sus actividades en la Argentina para acompañar en Dubai a Maradona, quien se encontraba trabajando ahí.