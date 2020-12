La desgarradora reacción de Dieguito Fernando al enterarse de la muerte de Maradona

La Justicia aceptó a Verónica Ojeda como querellante en la investigación de la muerte de Diego Maradona. La mujer, que estuvo en pareja con el ex jugador entre 2005 y 2012 y tienen un hijo en común -Diego Fernando, de 7 años- pretende que se determine por qué murió el Diez y si el deceso se podría haber evitado.

El encargado de representarla ante la causa que lleva adelante la fiscal Laura Capra es su actual pareja, el abogado Mario Baudry, que este miércoles estuvo invitado a Intrusos, donde habló del caso, contó cómo se enteraron de la triste noticia y cuál fue la reacción del pequeño.

Al respecto, el hombre contó que estaba en su campo cuando recibió el llamado urgente de su novia contándole lo que había pasado y pidiéndole que fuera a la casa. “Cuando estoy entrando sale Dieguito corriendo hacia la camioneta, me agarra la mano, me lleva al patio y me dice ‘Marito, Marito, papá se murió. Estoy triste“.

“Él no puede hablar, pero habla cada vez más de corrido”, continuó diciendo en relación al pequeño que tiene autismo. Y reveló el diálogo que tuvo con su psicopedagoga, que se encontraba en el lugar. “Caminamos un rato juntos por el parque de la casa de Vero y le explicó que su papá ahora era la estrella más grande del cielo”. Asimismo Baudry contó que en los siguientes días el pequeño estuvo muy dolido por la pérdida de su papá: “Lloraba dormido”.

En tanto que sobre la causa judicial explicó que el interés que mueve a su actual pareja no es el dinero de la herencia sino “todo lo que beneficie a Dieguito”.