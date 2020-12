La hermana de Diego Maradona contra Dalma y Gianinna: “Él estaba abandonado por las hijas”

Tras haber pasado una semana desde la muerte de Diego Maradona, la pelea entre familiares comenzó con crudeza. Una de las hermanas de “El Diez”, Ana, atacó directamente a Dalma y a Gianinna denunciando que abandonaron a su padre.

La hermana de Diego Maradona habló con “Los Ángeles de la Mañana” y le explicó a Ángel De Brito y sus panelistas que cuando salieron a hablar en Intrusos fue porque el propio Diego se los pidió. El conductor había contado que esa había sido la única nota que dieron las hermanas.

“¿Sabés por qué fuimos? Porque nos pidió él que lo hiciéramos y que saliéramos a hablar”, reveló Ana que también remarcó que tuvieron que salir a hablar porque vieron que su hermano estaba solo.

“Nosotras salimos a defenderlo a él y a dejar en claro que atrás y alrededor tenía una familia, que la familia existía y que estaba, porque él estaba abandonado por las hijas”, continuó la mujer que dejó a todos helados en el piso por semejante denuncia contra Dalma y Gianinna.

Muy enojada por la situación y siguió reprochándoles a Dalma y Giannina que no fueron a cuidar a su padre y que lo habían dejado de lado. “¿Dónde estaban las hijas? ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? ¿Querés saber cuándo vinieron? Nunca”, enfatizó. La hermana de Diego también reveló que, ellas no estaban enojadas con sus sobrinas sino que “son ellas las que están en contra nuestra. Y lo peor es que no sabemos por qué”, detalló la mujer que también pidió que expliquen los motivos de sus enojos.

A pesar de haber bajado el tono de la conversación, Ana cerró atacando nuevamente a sus sobrinas y remarcando que “ellas no serían nada si no era por su padre. A ver si eran hijas de “Juan Pérez” si iban a estar en el lugar que están y les iban a dar el trato que les dan en todos lados”.