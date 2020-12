El mensaje de la "novia cubana" de Diego Maradona tras su muerte

Adonays Frutos fue la señalada como una de las tantas aventuras amorosas que mantuvo Diego Maradona. El futbolista conoció a la joven durante su residencia en Cuba y, según rumores, es la mamá de uno de los hijos que tiene ese país.

El Diez" conoció a Adonays en 2001 durante una fiesta en La Habana y tenía 19 años cuando comenzó con su relación que también incluyó convivencia.

Ahora, durante la muerte de Diego la mujer reapareció en redes sociales donde dedicó un sentido mensaje a su "ex". "Descansa en paz", escribió Frutos junto a diversas imágenes del DT.

Según contó Ángel de Brito en Los Ángeles de la mañana, Adonays fue víctima de una cámara oculta de la televisión peruana en la que da detalles de su relación con Diego.

Historia trágica

Aunque la historia no es muy conocida en Argentina, según las noticias que se publicaron en la agencia EFE durante ese año, Adonay había perdido un embarazo gemelar "tras caerse de unas escaleras por huir de una periodista argentina que quería entrevistarla". También, en la misma situación, la joven había afirmado que Claudia Villafañe la había llamado para amenazarla y pedirle que "no destruya la vida de sus hijas".Historia trágica

Aunque la historia no es muy conocida en Argentina, según las noticias que se publicaron en la agencia EFE durante ese año, Adonay había perdido un embarazo gemelar "tras caerse de unas escaleras por huir de una periodista argentina que quería entrevistarla". También, en la misma situación, la joven había afirmado que Claudia Villafañe la había llamado para amenazarla y pedirle que "no destruya la vida de sus hijas".

Más adelante, en 2004, la joven cubana accedió a dar una nota para la revista española Interviú en la que dio detalles de su romance con el deportista.

"Espero que exista un futuro bonito para nosotros. Yo no he pensado en el matrimonio, aunque mi corazón sí lo quisiera", declaró la joven. Y, a la consulta de si le gustaría tener un hijo de Maradona, respondió: "Sí, por supuesto. Le llamaría Diego Adonis".