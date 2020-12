Elisa Carrió criticó la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires: “Es una embestida, un atropello guarango, antidemocrático e inconstitucional”

La ex diputada y dirigente de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, volvió a hablar en televisión y no ahorró críticas hacia el proyecto oficialista que busca ampliar la quita de fondos coparticipables que recibe la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una embestida, un atropello guarango, antidemocrático e inconstitucional”, sentenció Carrió sobre la medida que ya obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y volvió a la Cámara alta luego de sufrir modificaciones.

“¿Cómo es posible que Tierra de Fuego con 200 mil habitantes reciba el mismo porcentaje que los habitantes de Capital? Cuando yo pago impuestos, hablo de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, los impuestos deben volver a mí de alguna manera. La Ciudad en esa recaudación es la más solidaria de todas con el resto de las provincias pobres”, afirmó la cofundadora de Cambiemos en el programa “Sólo una vuelta más” de TN.

A su vez, Carrió agregó: “La Ciudad no está pidiendo el 22%, ni el 20% ni el 15%; está pidiendo un porcentaje mínimo porque además hay que entender algo: cuando los chicos del interior tienen que venir, vienen al Garrahan, que lo sostiene una mitad la Ciudad y una mitad la Nación. El 58% viene de la Provincia de Buenos Aires, pero no aporta”.

“Nosotros somos el centro médico de la Argentina. La quita es el equivalente al 80% del presupuesto del Ministerio de Salud. Es una injusticia histórica”, remarcó.

Así la dirigente se sumó al duro mensaje de Horacio Rodríguez Larreta, quien el martes apuntó contra Alberto Fernández luego de que el kirchnerismo avanzara en Diputados con la quita de fondos al territorio porteño, mientras el país aún transita la crisis sanitaria y social que deja la pandemia de coronavirus.

La ex diputada argumentó que percibe la iniciativa kirchnerista como una decisión de ubicar a Rodríguez Larreta como principal rival político. “Larreta tiene templanza. Toda estrategia tiene un momento de cierta oscuridad, pero no hay que alterarla ni corrernos del medio. Sus propias contradicciones (del oficialismo) se van a desencadenar en el otro costado del túnel. Ella (Cristina Kirchner) quiere mandarnos a las rocas, pero los que se van a ir a las rocas son ellos”, explicó.

Por otra parte, reiteró su apoyo para que Daniel Rafecas sea procurador y anticipó que la oposición finalmente se unificaría en la misma posición.

“La pelota está en la cancha del Presidente. Si el Presidente de la Nación realmente tiene autoridad y realmente no quiere ser volteado por la vicepresidenta, tiene que sostener a Rafecas. Y la oposición aun con la ley de mayoría simple le va a dar los dos tercios a Rafecas”, ratificó.

Y subrayó: “La única posibilidad de que Rafecas no sea Procurador es que el Presidente se doblegue ante el cristinismo más duro que quiere a un procurador fanático que ponga a todo el mundo preso”.

En varios pasajes de la entrevista la referente de la Coalición Cívica-ARI se refirió al “camino del medio” elegido por el ala opositora para encarar los tiempos venideros en la Argentina, ya que, según dijo, “el que se calienta pierde”. En ese sentido, hizo hincapié en las diferencias que observa en la conducción del gobierno y realizó un contraste con la fuerza política que integra: “En Juntos por el Cambio no hay diferencias más allá de una foto. Acá nos llevamos todos muy bien”, aseguró.

A partir de esa aseveración le consultaron por su relación con el ex presidente Mauricio Macri ya que, quince días atrás, fue contundente: “A Macri no le hablo nunca más”, había manifestado. Sin embargo, el panorama entre los otrora socios políticos volvió a modificarse.

“Me enojé porque me faltó el respeto pero ya me pidió perdón y está bien. A mí me cuestionan los modos, pero yo soy una artista de la escena nacional. A mí me interesa cuidarlos a todos para que esto no sea un régimen de venganza y un régimen fascista. Y lo vamos a lograr”, sentenció Carrió.

Por último, afirmó que el fundador del PRO está de acuerdo con la estrategia opositora y aseveró: “Sin traiciones, Macri aún sería presidente”.

