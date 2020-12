Jubilaciones, arrepentidos, críticas a Larreta y una nota a su Gobierno: definiciones de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández se refirió a una decisión que generó sorpresa este miércoles en el Senado y que en un principio había sido adjudicada a Cristina Kirchner, cuyos representantes tienen supremacía en la Cámara Alta: la modificación de la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones.

El jefe de Estado dijo que no fue así: “Los senadores me propusieron cambiar el empalme, con lo cual se regresará a la fórmula original de Cristina (Kirchner) en su integridad”.

Ése cálculo había sido impulsado por CFK durante su gestión como Presidenta y fue derogado por Cambiemos en 2017 en una sesión que es recordada por los fuertes incidentes que ocurrieron en las inmediaciones del Congreso.

“Con (Claudio) Moroni y (Fernanda) Raverta se nos ocurrió volver a las fórmula original de Cristina y hacer actualizaciones trimestrales”, dijo el mandatario este jueves en declaraciones a El Destape Radio.

Durante el mismo reportaje, el mandatario anticipó que antes de fin de año vacunarán a 300 mil personas en la Argentina. Además, dio definiciones sobre otros temas vigentes en la agenda.

La ley de los arrepentidos

“Si por mí fuera, yo la derogaría. Es una mala ley. Premia al que delata a otro a cambio de favorecerlo. Yo digo siempre lo mismo: en brasil hubo mucha gente condenada por corrupción y está muy bien. El que corrompe que se haga cargo de su corrupción. Pero el único que terminó condenado por corrupción por la delación premiada fue Lula. En Ecuador pasó lo mismo con Correa”.

“No parece ser un buen método. es un mal método. Y en el caso de los cuadernos, la ley exige requisitos: si alguien se arrepiente, lo hace por convicción. Como no alcanza el escrito, piden que eso se filme o se grabe. Y en la Argentina no se hizo nada de eso. Todos hemos escuchado a muchos de los arrepentidos decir que fueron presionados por el fiscal, que además está procesado en otra causa”.

El primer año de Gobierno

“El saldo es honestamente muy positivo, muy positivo. Hay que ser muy necio para no darse cuenta de eso; fue un enorme esfuerzo”.

“El otro día hablábamos con Axel. Lo fuimos llevando bien, la fuimos llevando y tratando de distribuir en un entorno muy difícil. Creo que hicimos un enorme esfuerzo y fue un año altamente positivo”.

“Y en la coalición de Gobierno estamos muy bien. No somos todos iguales. Y en lo que debemos pensar igual es en que debemos estar unidos. Y cuando no pensamos igual en algún tema, alguien tiene que aflojar”.

Críticas a Rodríguez Larreta

“El otro día escuchaba a Horacio Rodríguez Larreta decir que les sacamos dinero para construir hospitales y plazas, pero es mentira; era plata para la seguridad. Lo teníamos que hacer porque pasamos la policía federal con una ley específica... Pero los recursos de la seguridad no son para escuelas... Qué lástima que Horacio no se dé cuenta que durante cuatro años la Ciudad cobró lo que no debía en desmedro de quienes lo necesitaban”.

“Qué lástima que la solidaridad se pierda, qué lástima que no diga la verdad... Le propuse mil veces buscar un acuerdo, incluso después de que se tomó la decisión. siempre estuve abierto a dialogar y a buscar soluciones”.

“Cuando él le dice a los porteños todo lo que dejan de hacer porque reciben menos, les está diciendo todo lo que cobraron indebidamente porque ese dinero no era para plazas, ni para jardines de infantes. Era para seguridad, que además la paga el gobierno nacional”.

“¿Por qué los correntinos no cobran lo mismo? ¿Por qué la Policía de Catamarca la tiene que pagar el gobierno de Catamarca? Yo creo que una cosa que nos impone la postpandemia es que construyamos otra normalidad”.

Con información de www.infobae.com