La peor noche de Rocío Marengo en Masterchef: hizo trampa, se peleó con Sofía Pachano y la retaron

Masterchef Celebrity es uno de los programas más mirados por los argentinos y no es para menos: combina dos cosas que tienen una gran popularidad, por un lado los famosos y sus vidas y por el otro, la gastronomía por lo cual cada vez que está en la tele se vuelve tendencia en las redes sociales.

Lo cierto es que en la vorágine de la televisión, cualquiera puede tener una mala noche pero ayer, Rocío Marengo fue el punto de todas las críticas después de haber cruzado un par de límites, pelearse con una compañera y encima que la rete Germán Martitegui, que es todo un profesional gourmet.

Lo que ocurrió al principio fue que en Masterchef son un insistentes con el tema del tiempo y Marengo decoró su plato después de que había sonado la campana, pero no fue todo sino que además aprovechó para “ajusticiar” con sus ironías a todos sus compañeros y terminó por hacer trampa.



Al respecto, Martitegui le dijo: “El hecho de que hayan levantado la mano todos y vos hayas seguido poniendo cosas en tu plato es una falta de respeto a todos tus compañeros. Y el hecho de por haber escuchado una devolución en la que decíamos que estábamos cansados de que hagan salsa criolla te la empieces a comer, es romper todas las reglas, sin pensar en los demás, sin que te importemos nosotros o el programa”

Un programa picante

Al parecer, la pica entre Marengo y Sofía Pachano se viene extendiendo hace un par de programas y, nada feliz con la devolución del jurado de Masterchef, la mediática rubia se la agarró con la hija del comediante y por supuesto, las cosas se pusieron más tensas que de costumbre.

“No me gustó eso que hiciste. Si yo me voy angustiada es un problema mío. Yo no estoy mostrando otra cara Rocío, ¿qué te pasa hoy?”, le dijo contundente sin tener ningún tipo de filtro y de hecho, terminó abriendo un debate en las redes sociales.