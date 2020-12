El inesperado aliado del Banco Central que hace que la gente no compre dólar solidario: de quién se trata y ¿podría aflojar el cepo?

Los ahorristas se están volcando a esta alternativa, que es más barata y no tiene el límite de los u$s200. ¿Qué podría pasar en las próximas semanas?

Hay un inesperado aliado para el Banco Central en su lucha contra el dólar. La caída del billete en la Bolsa (conocido como dólar MEP) que este jueves quedó por debajo del "solidario" ($142 el oficial más los impuestos versus $139 el que se opera en el mercado), hace que varios de los compradores vía homebanking se estén pasando a adquirir billetes vía la Bolsa. Se cumple el viejo anhelo del BCRA y del Ministerio de Economía: que los dólares los pongan los privados y no el Central.

Sucede que al hacerse dólar MEP no hay caída de reservas. Los que venden dólares contra pesos con los bonos son inversores privados. Los dólares que existen, entonces, cambian de mano pero no hay caída de las arcas oficiales (que se desinflan más de u$s6.000 millones este año). Además, hacerse de billetes en el mercado no tiene el cupo de u$s200.

Se puede comprar la cantidad que se quiera. Y, como último incentivo, hace una semana el Gobierno redujo el parking (plazo de permanencia de tenencia del título antes de venderlo y hacerse del dinero) de 3 a 2 días -lo que reduce el riesgo de la transacción-.



Pero el BCRA, además, detectó que muchos de los están habilitados para comprar dólar "ahorro" que no lo están haciendo: sea porque es más conveniente el MEP o porque ya no es negocio hacer el "puré". O sea, con los precios tan bajos, pagar $142 para luego venderlo al blue que está en $152 otorga una ganancia mínima. Por los 200 dólares permitidos para comprar, se obtenía una rentabilidad de casi 10.000 pesos (en el pico del blue $195) y ahora bajó a 2.000 pesos.



El súper cepo al dólar implementado a mediados de septiembre tuvo un fuerte efecto en compra de billetes estadounidenses por parte de los particulares. En concreto, los ahorristas demandaron en forma neta u$s339 millones durante octubre (último dato oficial). Básicamente, divididos en:



-Billetes para atesoramiento (u$s199 millones, con descenso de 68% con respecto al mes previo, como consecuencia de los cambios normativos introducidos a mediados de septiembre).



-Gastos efectuados con tarjetas por consumos en el exterior (unos u$s102 millones, con caída de 74% si se lo compara con igual mes del año anterior, en el marco de continuidad del cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19).



En cuanto a la cantidad de operadores, casi 1.100.000 de individuos compraron billetes, mientras que unas 53.000 vendieron, con compras y ventas per cápita por u$s190 y por u$s195, respectivamente. La cantidad de personas que lograron acceder al dólar oficial representa un desplome en relación a las que operaron en los meses anteriores.

El cepo vino para quedarse



En septiembre, por ejemplo, habían sido 3,4 millones los compradores del "solidario", que se hicieron de un total de u$s631 millones. Y en agosto, el pico de la demanda de este año, habían sido 4 millones, con una compra total de u$s950 millones.



De esta manera, la cantidad de gente que acceder al mercado oficial se encuentra muy por debajo de los números del año pasado. En septiembre de 2019, apenas implantando un "cepo light" con cupo de u$s10.000 por persona, unos 1,7 millones de ahorristas adquirieron un total de u$s2.891 millones.



En octubre de 2019, en tanto, habían sido 2,5 millones de personas las que buscaron refugio en el dólar y compraron u$s4.200 millones en un solo mes. La contracción de la demanda de dólar ahorro oficial en octubre de 2020 se puede explicar por los cambios normativos introducidos a mediados de septiembre, a través de la Comunicación "A" 7105. Este "súper cepo" incluyó el control y monitoreo respecto de la capacidad económica y de ingresos requeridos para la apertura de nuevas cajas de ahorro en moneda extranjera, y límites al acceso de cotitulares a la compra de dólares para formación de activos externos.



El ministro Martín Guzmán dijo en el evento de la UIA que no hay más remedio que mantener los controles al dólar hasta que crezcan las reservas del Central. Por ende se cree que tardarán muchos años para que aflojen las restricciones, por lo menos para los particulares.

Con información de www.iprofesional.com