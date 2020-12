«La pobreza no se soluciona con subsidios»: la dura crítica de un reconocido economista al Gobierno nacional

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) anunció este jueves que el índice del pobreza en el país subió al 44,2% durante el período de julio y octubre mientras que el 34,1% de la población se ubicó en la categoría de «pobres no indigentes» y un 10,1% están en la indigencia. Ante este escenario, el economista Juan Carlos de Pablo criticó la gestión del Gobierno nacional y aseguró que la disminución de la pobreza «no se soluciona subsidiando».

En diálogo con radio Mitre, remarcó que «no es noticia que crezca la pobreza» en comparación con el último año y que Argentina «tiene un problema por delante fuertísimo». A su vez, señaló que el impacto de la pandemia fue negativo pero que no significó el principal impulsor del crecimiento del índice de indigencia, sino que se trata de una problemática de larga data que «no se soluciona» con mayores subsidios.

«La lucha contra la pobreza es doble. Primero, el sistema económico tiene que funcionar. No hay forma de solucionar los problemas de los pobres, de los ricos, de los del medio si tenés todo parado y te la pasas subsidiando», expresó el economista. Además, respecto a este último punto, señaló que es de vital importancia la correcta distribución de los «escasos» recursos estatales para los sectores inmersos en una situación de pobreza estructural.

Distribución de recursos

De acuerdo a la precisión de Juan Carlos de Pablo, el 44,2% de las personas en la pobreza «son un club heterogéneo, no es homogéneo» por lo que resulta pertinente «ser concretos desde el punto de vista operativo» en el destino de los recursos y otorgar las herramientas a sectores productivos parados. «Argentina es un país que tiene más de la tercera parte de la economía informal. Hay que ser específicos porque los recursos son escasos y tienen usos alternativos», expresó el economista.

A su vez, señaló que no resulta efectivo priorizar el envío de fondos, por ejemplo, a las Universidades Públicas donde acceden personas que no afrontan un problema de pobreza estructural. «Dicen no podemos arancelar la universidad pública para no estigmatizar a los pobres. Yo estoy en la Universidad de San Andrés donde la mitad están becados y no estigmatizamos a nadie. Ahora, si vos decís tengo que darle de todo a todos estamos en problemas», concluyó.

«No les cree nadie»

Por otro lado, el Juan Carlos de Pablo señaló que las diferencias en el seno de la Casa Rosada y los cruces dentro del Ejecutivo sobre los planes económicos le quitan veracidad a las decisiones del Gobierno. «A este gobierno nadie le cree nada. Toda la política económica tenés que armarla en un país donde la población no le cree al gobierno», explicó el economista y apuntó contra el presidente Alberto Fernández. «Argentina es un país presidencialista y tenemos un presidente absolutamente desdibujado», amplió.

