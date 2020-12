Patricia Bullrich trató de «ladrón» a Amado Boudou

Durante la jornada del sábado la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich hizo alusión a las críticas que hizo el oficialismo sobre la decisión de la Justicia de ratificar la condena contra Amado Boudou. En este sentido, la exministra de Seguridad de la Nación aseguró que el Frente de Todos «defiende a un vicepresidente que fue ladrón».

«Defienden a un vicepresidente que fue ladrón. La teoría del lawfare sufre un golpe fuerte con esto de Boudou, que era el vicepresidente de Cristina (Kirchner)«, sostuvo la exfuncionaria nacional, según la información brindada por la agencia de noticias NA. En declaraciones radiales, consideró que las declaraciones del oficialismo «es la impunidad impotente».

«Boudou está condenado, va a volver a la cárcel y, si no vuelve, nunca más en la vida va a poder ser vicepresidente de la Nación por la condena», remarcó la referente opositora. Por otra parte, la dirigente perteneciente a Juntos por el Cambio definió al ministro del Interior de la Nación, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, como «ministro de la Propaganda».

Además, Bullrich celebró la decisión del juez Daniel Obligado de dar por confirmada la condena de cinco años y diez meses de prisión contra el ex vicepresidente por el caso Ciccone. «A pesar de los embates hay resguardos y barreras institucionales que los que van por todo no pueden pasar», subrayó la titular del PRO, quien destacó a los «fiscales y jueces que actúan de acuerdo a la ley y no se amedrentan».

Si bien el juez confirmó la condena, Amado Boudou seguirá preso en su domicilio

El encargado de regular la detención de Amado Boudou, el juez Daniel Obligado, confirmó este viernes la condena de cinco años y diez meses de prisión al ex vicepresidente por el caso Ciccone tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, por ahora, Boudou seguirá en prisión domiciliaria.

Obligado certificó el fallo de la Corte Suprema que desestimó distintos planteos del ex vicepresidente de Cristina Kirchner, con lo cual su condena por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho quedó firme. Sobre su arresto, el juez no se expidió y es por eso que el imputado Boudou seguirá preso en su domicilio, como desde hace meses atrás.

Con información de www.elintransigente.com