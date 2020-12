Insiste en que es inocente: la defensa de Amado Boudou tras el fallo de la Corte suprema

El ex vicepresidente señaló que hay una «fuerte avanzada» judicial en su contra para dictaminar el retorno a prisión. «No hay una sola prueba en los expedientes en mi contra», sostuvo.

Tras un nuevo revés judicial el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, insiste en defender su inocencia en la Causa Ciccone y denuncia que se hay una «fuerte avanzada» para dictaminar su vuelta a prisión. El exfuncionario, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, podría volver al penal de Ezeiza tras el fallo de la Corte Suprema que definió dejar firme la condena de cinco años y diez por las irregularidades en la compra de la imprenta de dinero.

«En el país el poder judicial es el mas desprestigiado de todos, todo lo que hace está teñido de sospecha y extorsión», subrayó Boudou este domingo. Según informó NA, el exministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner señaló que el fallo del máximo tribunal da muestras de una «fuerte avanzada» en su contra. «Se me involucró en algo que no tuve nada que ver con Ciccone», agregó.

A pesar de la defensa del ex vicepresidente, el último viernes el juez Daniel Obligado, quien se encarga de regular la prisión de Boudou, confirmó la condena tras el fallo de la Corte por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho quedó firme. Sin embargo, no se expidió sobre el arresto y, por ahora, el exfuncionario seguirá en prisión domiciliaria tras obtener este beneficio en el marco de la pandemia del coronavirus.

Acusaciones a Mauricio Macri y el Poder Judicial

«En la causa Ciccone, (Mauricio) Macri tenía armado un sistema criminal», sostuvo Amado Boudou y agregó que desde ese espacio «pagaron para que se cambien declaraciones». «Yo seguiré actuando con las mismas ganas de siempre. No hay una sola prueba en los expedientes en mi contra. A (Pablo) Bertuzzi lo premiaron con mi sentencia, Macri le pagó con el ascenso a la Cámara Federal», agregó el ex vicepresidente sobre el juez que fue trasladado en 2017 por el expresidente a través de un decreto y de manera irregular, según lo definió la Justicia a fines de octubre.

En última instancia, se refirió a los argumentos que presentó la Corte Suprema en el fallo emitido el último jueves. «La Corte Suprema decide no opinar y usa el artículo 280 en mi caso. Hay una fuerte avanzada para que yo vuelva a prisión. Voy a enfrentar las adversidades que puedan venir. No me arrepiento de nada que haya hecho», señaló Boudou. El artículo 280 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación permite al tribunal supremo rechazar un recurso extraordinario sin exponer los motivos.

Con información de www.elintrasnsigente.com