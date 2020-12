Cavallo adelanta un 2021 complicado en lo económico: por qué cree que la inflación rondará el 50%

El ex ministro de Economía aseguró que ciertas acciones del Gobierno podrían evitar un Rodrigazo, pero no logrará controlar el avance de precios

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo señaló que las contradicciones del Gobierno mantienen las posibilidades de un "Rodrigazo" y adelantó que la inflación llegará al "50 por ciento" el año próximo si no se encara un ajuste.

"Pueden evitar un Rodrigazo pero lo que no van a evitar es una alta inflación. Así la inflación del año próximo no va a ser inferior al 50%. El gobierno tiene que tratar de aventar el Rodrigazo y se me ocurre que, finalmente, va a tomar medidas de ajustes graduales en los precios relativos para evitar que se produzca", aseguró Cavallo, citando al plan del ex ministro de Economía peronista Celestino Rodrigo que devaluó el peso en más del 60% y disparó la evolución de precios al 777% anual.

Si bien indicó que es muy difícil adelantar qué ocurrirá en economía, destacó en radio Milenium: "Yo no quiero hacer ninguna predicción que se transforme en una profecía autocumplida".

Cavallo aseguró que intenta advertir al Presidente sobre "los desajustes que tiene que resolver o corregir, pero lamentablemente el discurso general del Gobierno va para otro lado". Y criticó "el hecho de que aparecen enfrentados o no coincidiendo los distintos integrantes del gobierno, en particular el presidente y la vicepresidenta. pero también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa".

"Ahora el Ministro de Economía Martín Guzmán claramente quiere implementar ajustes. No lo llaman así pero la verdad que las cosas que está diciendo significan hacer ajustes. Pero obviamente son políticamente costosos y que van en contra de lo que habían sido los anuncios preelectorales", aseñaló Cavallo.

También apuntó que cuando Guzmán habla, "enseguida salen opiniones que desmienten lo que dice el MInistro de Economía, todo eso crea mucha incertidumbre".

Cavallo además señaló que el impuesto a las grandes fortunas "no va a resolver ningún problema y va a acentuar la sensación de que Argentina espanta a los inversores y a los que toman riesgo en nuestro país. Me parece que es un impuesto de carácter demagógico y que además va a producir malos efectos económicos".

"Los Kirchner apoyaron el plan de Convertibilidad y las privatizaciones de empresas del Estado", subrayó el economista, y añadió que "Cristina "tuvo una conversación ideológica" por su cercanía con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"La conversión ideológica no se había producido en la mente de Néstor Kirchner. Él era un hombre pragmático y apoyó a la convertibilidad porque vio que daba buenos resultados", pero la expresidenta "sí experimentó un cambio ideológico muy fuerte y me parece que eso fue fruto de sus contactos con personas como Kicillof", agregó.

"Ellos creen que el Estado debe dirigir todo, no solo las funciones esenciales, sino que debe intervenir en todos los mercados y en toda la economía. Se presentan como una especie de antineoliberalismo", acotó.

Y remarcó: "Armaron una narrativa, incluso hacen toda una reinterpretación de la historia para convalidad la ideología de Cristina y La Cámpora. Es la misma ideología que ha llevado al desastre de Venezuela, de la cual no puede salirse Cuba ni Nicaragua. Son enfoques totalmente anacrónicos que no conducen al progreso de las naciones".

La inflación, un gran problema argentino

Respecto del nivel de inflación que podría producirse el año que viene, Cavallo dijo que "haciendo bien las cuentas, e incluso si el déficit no supera el 4,5% que espera el Gobierno para 2021", por el "efecto monetario" para financiarlo "no creo que la inflación pueda ser inferior al 50% anual".

Y a continuación explicó que el avance constante de los precios en el país no es un dato más, sino que condiciona cualquier posibilidad de recuperación.

"Yo creo que ninguno de los graves problemas de la Argentina, incluido el de la distribución del ingreso que preocupa al Gobierno, se van a resolver en un contexto de alta inflación", advirtió Cavallo.

Y enfatizó: "Con alta inflación es imposible hacer reformas bien planeadas que mejoren la eficiencia, erradiquen la corrupción y generen seguridad para que haya inversión privada y para que el gobierno pueda recaudar a través de impuestos lógicos para financiar actividades estatales imprescindibles".

Con respecto a la reactivación de la economía, Cavallo no es optimista. Según el ex ministro, "en 2023 estaríamos alcanzando el producto per capita de 2019; en el mejor de los casos, si se cumplieran las metas que presentó el Gobierno y marcharan como el gobierno prevé, seguiríamos en una economía estancada, sólo se recuperaría la caída muy grande de este año. Y eso es muy pobre para mejorar el nivel de vida".

Un Gobierno sin ideas propias

Cavallo evaluó que la coyuntura internacional en el futuro inmediato podría ayudar a la Argentina a salir de la crisis severa, debido a que el mundo crecerá y porque hay una gran disponibilidad de capital a bajas tasas de interés y los propios argentinos tienen una gran cantidad de dólares atesorados.

Sin embargo, no ve al Gobierno preparado para tomar partido el contexto. "Lamentablemente, hoy no tenemos ninguna posibilidad de aprovechar eso", sostuvo.

"Obviamente no con el discurso, el enfoque, el rumbo que pretende darle Alberto Fernández, que aparece como un Gobierno que no tiene ideas propias sino que se debate entre ideas anacrónicas del kirchnerismo, ideas de un populismo a destiempo y seguramente algunas ideas modernas de Guzmán", añadió.

En cuanto a la política electoral, Cavallo se mostró esperanzado en cuanto a que Juntos por el Cambio, partidos como el que lidera Ricardo López Murphy y los sectores considerados "libertarios" sean capaces de armar una coalición "con capacidad para gobernar, si usan estos años para formar equipos y ser efectivos si vuelven al gobierno".

Con información de www.iprofesional.com