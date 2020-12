Empresas y comercios de 5 sectores, al borde del colapso: no pueden pagar sueldos y alertan por cierres masivos

La decisión oficial de interrumpir el beneficio del ATP cayó como un bombazo en el pelotón de comercios y emprendimientos porteños que, en términos comerciales, más viene sufriendo los efectos de la pandemia y la recesión económica. Ante la medida oficial, entre los empresarios hay coincidencias en que los meses de calor serán una auténtica pesadilla para sus ya golpeadas finanzas. Sin prolongación del auxilio financiero, pronostican una segunda ola de cierres masivos y anticipan, a partir de esto, un incremento masificado de los despidos.

"Es una decisión que pega como una bomba", sintetizó ante iProfesional Fabián Castillo, presidente de FECOBA, la organización que nuclea al comercio y la industria en esta parte del país. "Le mandamos una carta al Jefe de Gabinete contándole que hoy ya estamos en la lona. No queremos ni pensar lo que ocurrirá en enero, febrero y marzo, que de por sí siempre son meses de muy baja facturación", añadió.

Las palabras de Castillo encuentran eco en distintos referentes de la actividad gastronómica, la hotelería, los comercios en general, e incluso rubros como las agencias de turismo y los garajes y estacionamientos de la Ciudad. En todos los casos, la conclusión es la misma: sin ATP, no habrá forma de completar los sueldos. Y esa variable, combinada con la menor actividad económica, multiplicará el cese de actividades.

También en diálogo con iProfesional, Manuel Novo, titular de la Asociación de Amigos de la Avenida de Mayo y secretario de comercio de la misma entidad, descartó que la alternativa que plantea el Gobierno a los ATP -los REPRO- garantice oxígeno para los comercios de cara al verano.

"Muchas Pymes no cumplen con los requisitos que exige el REPRO. No es sencillo acceder. Aspectos como la antigüedad, por ejemplo, determinan mucho. Si un restaurante o bar abrió el año pasado, por poner un caso, incumple requisitos. En Avenida de Mayo tenemos el caso de un gastronómico que arrancó a funcionar en marzo de este año. Bueno, no califica", indicó.

"Lo que viene, tal como vamos, es una segunda ola de cierres a gran escala. Hasta ahora, los ATP venían sosteniendo a muchas pyme, cubriendo la mayor parte de los sueldos. Sin esa ayuda es imposible en tanto la facturación está por el piso y el verano se pondrá peor. A partir del último día de diciembre, ya sin esa ayuda, nuestras estadísticas van a empeorar", auguró.

Novo comentó que, hoy por hoy, los locales que "mejor funcionan" en la Avenida de Mayo apenas si facturan el 30 por ciento de lo que registraron en 2019, año de por sí considerado malo en términos comerciales.

"A eso hay que agregarle la inflación, que complicó todavía más los costos aunque ese cambio no se pudo trasladar a las cartas por el contexto de bajo consumo. Hoy una bolsa de papas a cualquier restaurante le cuesta 900 pesos siendo que un año antes costaba 400. Es una tormenta perfecta de variables en contra", señaló.

El impacto de la medida, en principio, se hace sentir con fuerza en actividades vinculadas al consumo que ya perdieron cientos de actores en los meses de aislamiento social. Lo que sigue es un detalle de los rubros otra vez arrastrados al borde del precipicio por la quita del financiamiento oficial para completar sueldos.

1 y 2. Restaurantes y hoteles

En términos de afectación directa, el fin de los ATP -combinado con una ganancia que apenas promedia el 15 por ciento respecto de 2019- coloca a miles de emprendimientos de la hotelería y la gastronomía de la Ciudad al borde la quiebra.

Los meses de calor, se dijo antes, siempre representan una instancia de caída de la facturación por aspectos estacionales. Este verano, sintetizan los empresarios del rubro, será fatal para ambas actividades.

La quita de ATP es asumida entre los gastronómicos como una sentencia de muerte para muchos emprendimientos, que sólo de esa forma podían cumplir de alguna forma con parte de los sueldos de sus empleados.

Según datos de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) a los que accedió iProfesional, el recurso provisto por el Estado permitía cubrir la mitad de los haberes de hasta 60.000 trabajadores. Si bien el segmento elevó ante las autoridades reiterados pedidos de continuidad de los ATP, la respuesta del Gobierno fue que el único beneficio que seguirá disponible es el programa REPRO.

"El problema de los REPRO es que no todo el mundo accede, es complicado que te lo asignen. Aparte no es un beneficio que te den en el momento, en cambio el ATP es automático. Gastronomía y hotelería son sectores donde predominan las pyme. Y ninguna de estas empresas cuenta con un equipo de contadores y abogados como para tramitar el beneficio", comentó en diálogo reciente con iProfesional Ariel Amoroso, presidente de la AHRCC.

El directivo detalló, además, que los ATP representaban un alivio para casi 9.000 emprendimientos gastronómicos y algo más de 1.000 alojamientos.

"Los números, incluso con ATP, hoy no cierran para nadie. Ni hablar de lo dramático que se hará todo si no sigue este auxilio. La gastronomía promedia un 15 por ciento de facturación respecto de igual etapa pero del año pasado. Hoy el que mejor factura llega al 50 por ciento. Pero son casos puntuales, contados", aclaró el directivo.

"Para empatar los costos necesitás que el salón tenga una ocupación de al menos el 70 por ciento. Por supuesto que con todas las limitaciones de la pandemia nadie llega a ese porcentaje. Por otro lado, gastronomía y hotelería llegan a esta instancia muy endeudados por los préstamos que solicitaron para sobrevivir a la cuarentena", concluyó.

3. Agencias de viajes y turismo

Por el lado de las agencias de turismo, las pyme -al menos, las que todavía quedan en pie- se preparan para encarar una temporada que de antemano se pronostica catastrófica. Y la quita de ATP viene a agravar por completo las perspectivas.

El saldo que deja el 2020 para el sector es otra postal del desastre: desde FACVE, una de las organizaciones que nuclea a consultores y agencias de viaje en la Argentina, aseguraron a iProfesional que el segmento perdió a más de 1.600 empresas de comercialización. Esto es, el 30 por ciento de los actores que operaban previo a la irrupción del Covid-19.

La quita de ATP anticipada por el Gobierno intensificará este guarismo. Entre las agencias hay certezas de que, sin el auxilio para pagar parte de los sueldos, la baja de persianas seguirá siendo una constante. Los comercializadores son escépticos respecto de cuánto podría mejorar el negocio durante la temporada que ya inicia.

Para ello, apelan al número de previajes ya contratados: apenas si alcanzan a 300.000 dentro de la Argentina y todo indica que ese acumulado apenas si se modificará en enero. El año pasado sólo Mar del Plata como destino recibió a más de 1 millón de personas. Y más de 1,2 millones de argentinos se trasladaron a Brasil.

"Pasamos de 5.600 agencias a menos de 4.000 y el número se sigue achicando. Muchas son pyme familiares, con larga tradición. Además el contexto económico tampoco permite realizar demasiados ajustes en los precios, por lo que las ventas cuando ocurren son en valores que no han cambiado mucho en el año. Aunque los costos subieron, claro", reconoció ante este medio Roberto Palais, director ejecutivo del ya mencionado del Foro Argentino de Consultores de Viajes (FACVE).

Para luego concluir: "A la facturación caída ahora se suma lo dispuesto sobre los ATP. Según informó el Gobierno, el reemplazo serán los REPRO pero hay que ver cómo son los trámites y el acceso. La perspectiva con relación a la temporada, al menos por ahora, no es alentadora para el sector".

4. Garajes y estacionamientos

Los garajes también concluyen 2020 afectados por una ausencia casi total de ingresos, el endeudamiento en alquileres e impuestos, y la falta de ayuda oficial para sortear este momento.

Semejante combo terminó por activar una ola de cierres con foco en la zona del micro y macrocentro, área donde sólo en la primera mitad de 2020 clausuraron su entrada más de 20 emprendimientos.

"Estábamos complicados con la cuarentena y ahora mucho peor. En general sigue el libre estacionamiento y eso hace muy difícil tener un ritmo de trabajo razonable", comentó a iProfesional Eduardo Sánchez, titular de la cámara que nuclea a los empresarios del rubro.

"Para colmo tenemos empleados mayores de 60 años a los que tenemos q cubrir con otros. Esto nos obliga a pagar doble sueldo y ya no tenemos el ATP", añadió. Para luego afirmar que, sin auxilio del Estado, cerca de 450 estacionamientos porteños podrían desaparecer en los próximos meses.

5. Comercios en general

En cuanto a los comercios en general, Castillo, de FECOBA, dijo a este medio que la cuarentena redundó en la pérdida de casi 20.000 emprendimientos. Y que la baja de los ATP volverá a precipitar los cierres en el verano.

"El microcentro, en la zona de Florida y alrededor, hoy tiene más de 100 locales a la calle cerrados y cerca de 350 en igual condición pero dentro de las galerías comerciales. Nadie transita por las peatonales en buena parte del día, ni hablar los fines de semana. Sin la ayuda que se venía dando vamos a tener más persianas bajas", vaticinó.

"Previo a la pandemia la Ciudad sumaba alrededor de 100.000 comercios, y en la etapa de cuarentena cerró prácticamente el 20 por ciento. Aquellos que pudieron regresar están facturando en el orden del 30 por ciento comparado con el año pasado. O sea, no alcanzan hoy a completar los sueldos. Sin el ATP eso directamente se hace inalcanzable", expresó ante iProfesional.

Castillo anticipó nuevas reuniones del comité de crisis de FECOBA y el desarrollo de un plan estratégico con el fin de amortiguar de alguna forma el presente negro.

"Enero, febrero y marzo serán de muchas complicaciones. La falta de turistas, el bajo consumo, y la quita ahora de los ATP lamentablemente derivará en estadísticas más grandes de comercios cerrados de forma definitiva", concluyó.

