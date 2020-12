Pese a su condena, Amado Boudou continuará cobrando $420.000 por mes

La condena por Ciccone no influye y Boudou seguirá percibiendo la pensión de exvicepresidente.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Amado Boudou en el caso Ciccone, pero a pesar de eso seguirá cobrando su pensión. Fuentes judiciales manifestaron que si bien quedó inhabilitado de por vida para cargos públicos, seguirá percibiendo la pensión de exvicepresidente.

Boudou seguirá cobrando $420.000, según determinó la Anses, que aclaró que no la perciba de manera retroactiva.



Carlos Zannini, Procurador del Tesoro de la Nación, revocó la resolución por la cual el Gobierno anterior había decidido no concederle a Amado Boudou el cobro de su pensión vitalicia como exvicepresidente. En la gestión de Mauricio Macri, la Anses había dictaminado, a través de una resolución oficial, que Boudou no cobre su pensión vitalicia por perjudicar al Estado.



Zannini aclaró que “desde esa perspectiva, deviene inoficioso ingresar en consideraciones acerca de la eventual existencia de sentencias condenatorias –firmes o no- contra el licenciado Boudou”.



El fallo del máximo tribunal determinó la responsabilidad del ex vice de Cristina Kirchner en la maniobra de compra-venta de Ciccone.

Tras conocerse el fallo, se fijó como fecha para la terminalidad de la condena el 1 de junio de 2024 y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Igualmente, fuentes judiciales indicaron que a sentencia del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) no "tiene competencia sobre la percepción de la pensión vitalicia, no es objeto del caso investigado y sobre el cual se falló".

Fuente: Clarín