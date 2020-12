Arañazo de Atlético ante Tigre: 3 a 2

Atlético de Rafaela metió un triunfazo en el Monumental y demostró que quiere dar pelea, de veras, por el ascenso a la Liga Profesional. En la calurosa tarde del lunes le ganó 3-2 a Tigre, encuentro válido a la segunda fecha Campeonato de la Zona B de la Primera Nacional.

Al igual que la semana anterior en su visita a Riestra, la ‘Crema’ empezó perdiendo y tuvo que remontar el marcador. En esta no se le escapó la victoria y gracias a los goles sobre el final del partido, a los 40 y 43 del complemento, de Enzo Copetti, se quedó con tres puntos valiosos que le permiten, junto a Sarmiento de Junín, ser líder.

El primero en abrir el marcador fue la visita. Quizás sin merecerlo, porque Atlético era más en el juego, pero con una efectividad letal a los 18 minutos Ijiel Protti puso el 1-0 para los de Victoria. En el complemento, Claudio Bieler encontró la igualdad a los 8, y luego, a los 23 minutos, Gabriel Compagnucci volvió a poner arriba en el tanteador al Matador. Sobre el cierre apareció la figura de la cancha, el chaqueño Copetti, para darle el triunfo al conjunto cremoso.

Atlético tuvo una nueva, como el lunes pasado en el Bajo Flores, muestra de carácter y ante un rival de jerarquía, por el plantel que tiene, para la categoría. No bajó los brazos y se supo recuperar de los goles sufridos. Presionó bien y mucho en el medio, no lo dejó jugar a su rival y cumplió con lo planificado en la semana para quedarse con tres puntos vitales en sus aspiraciones de pelear por el ascenso a primera.

En el equipo conducido por Walter Otta tuvieron sus estrenos absolutos en la categoría, y en la primera del club, Guillermo Funes y Alex Luna.

La próxima presentación de Atlético será el próximo domingo visitando a San Martín de Tucumán en la Ciudadela.

HOMENAJE A DIEGO

Como viene ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro país, como así también del mundo entero, en la tarde de ayer el Monumental de barrio Alberdi, estadio de Atlético de Rafaela, no fue la excepción y también hubo homenaje a Diego Armando Maradona. Más allá del minuto de silencio previo al comienzo del partido, se pudieron observar diferentes banderas y leyendas dedicadas al diez. Amor eterno, decía una de las banderas colgada en una de las populares.

TODA LA FECHA

Campeonato. ZONA A: Estudiantes BA 2 - Estudiantes RC 2, Platense 1 - Dep. Morón 1, Agropecuario 1 - Temperley 0, Ferro 0 - Atlanta 3. ZONA B: Gimnasia Mendoza 2 - Sarmiento 3, Villa Dálmine 1 - Dep. Riestra 1, Def. de Belgrano 0 - San Martín T 1, Atlético de Rafaela 3 - Tigre 2. Reválida. ZONA A: Nueva Chicago 2 - Alvarado 5, San Martín (SJ) 0 - Barracas Central 0, Belgrano 3 - Independiente Rivadavia 0, Brown Puerto Madryn 4 - Mitre de Santiago del Estero 2. ZONA B: Chacarita 0 - Brown de Adrogué 0, Instituto 0 - Almagro 1, All Boys 1 - Santamarina 0, Quilmes 3 - Gimnasia Jujuy 2.

Las formaciones del partido:

Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Gastón Tellechea (74m Stefano Brundo), Fernando Piñero y Angelo Martino; Ayrton Portillo (46m Guillermo Funes), Emiliano Romero, Facundo Soloa (69m Alex Luna) y Matías Valdivia (74m Juan Cruz Esquivel); Enzo Copetti y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Rodrigo Castro y Germán Lesman. DT: Walter Otta.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Nicolás Sansotre (56m Gabriel Compagnucci), Néstor Moiraghi, Abel Luciatti; Martín Galmarini, Sebastián Prédiger, Cristian Zabala (57m Agustín Cardozo), Sebastián Prieto; Diego Becker (73m Juan Ignacio Cavallaro); Pablo Magnín (65m Carlos Luna) e Ijiel Protti (73m Román Martínez). Suplentes: Felipe Zenobio y Enzo Díaz. DT: Juan Carlos Blengio.

Goles: 18m Ijiel Protti (T); 53m Claudio Bieler (AR); 68m Gabriel Compagnucci (T); 84m y 87m Enzo Copetti (AR).

Amarillas: Soloa, Blondel, Martino, Copetti (AR); Sansotre, Protti, Prieto (T).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Fuente: La Opinión