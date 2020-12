Presidencia del Concejo: Sigue Bottero, pero ganó Vimo

"Alejandra le habló a Brenda y le agradeció el apoyo de ella y del resto del bloque peronista, en su voz se notaba un dejo de tristeza, ya sabía que no tendría el apoyo de sus compañeros de bancada y en el fuero más intimo se siente menospreciada y hasta humillada. Bottero actúa con egoísmo y Viotti no se banca el protagonismo de Ale", con esas palabras un colaborador directo de Sagardoy, alguien que la acompaña desde hace muchos años y es de su máxima confianza describió el sentimiento de la concejala radical por estas horas.

Sin lugar a dudas la jugada de Brenda Vimo fue poco menos que "maestra", ella sabía que Bottero nunca iba a dejar el cargo de presidente del Concejo Municipal, piensa que es el trampolín para su candidatura en 2023, especula con un peronismo en ruinas por efecto de la pandemia y sabe que esa es la única manera de llegar al sillón de Gimenez. "En el país de los ciegos, el tuerto es rey"

El Pro la hubiese votado con gusto a Sagardoy, ya lo anunció Pascual, pero eso solo se puede dar en un marco de consenso interno, no van a actuar en forma independiente y menos aliados al peronismo, por lo que el sueño de una presidenta mujer en el Concejo, por ahora deberá esperar.

"Si Alejandra es presidenta del concejo yo me hago peronista", dicen que le dijo Viotti a Bottero apenas se comenzó a rumorear la información. Entre Sagardoy y Viottti quedan viejos resabios de enfrentamientos del pasado que ninguno de los dos se olvida.

Bottero seguirá siendo presidente del Concejo, pero el cometido de Vimo se logró y las heridas quedarán abiertas, Sagardoy se sintió menospreciada y no entiende las explicaciones que le dieron para no aceptar el convite peronista,

"Germán puede ser candidato en 2023 sin necesidad de presidir el Concejo, los argumentos son inválidos y en el fondo siento que me menosprecian, que me tratan de estúpida, puedo no ser la mejor oradora, pero nunca voy a dejar mis convicciones de lado por un cargo. Sé perfectamente quien es mi principal detractor, pero no importa, yo voy a seguir trabajando como lo hago desde hace tantos años, siempre desde el radicalismo, siempre respondiendo al partido, nunca voy a sacar los pies del plato", fue parte de un extenso dialogo entre Alejandra Sagardoy y uno de sus colaboradores y amigos más fieles.

En 48 horas Bottero será impuesto nuevamente como presidente del Concejo, recibirá el saludo de Sagardoy, pero las heridas ya están abiertas y en política ya sabemos que las mismas aparentan cerrarse, pero difícilmente cicatrizan.

Rafaela pierde por egoísmos no solo la posibilidad de contar con una presidenta del Concejo Municipal por primera vez en su historia, sino, con una persona capaz y seguramente la que más conoce el funcionamiento del legislativo rafaelino. Sagardoy es una persona respetuosa de las instituciones y "criada" en democracia. Su rol en la defensa de la igualdad de genero es muy activo y lo hace con convicción y preparación. Nuevamente la "rosca" política priva a la ciudadanía de contar con los mejores en los lugares claves. La mediocridad sigue su curso...