Claudia Villafañe se habría separado de su novio Jorge Taiana

A pesar de que Claudia Villafañe estuvo mucho tiempo soltera luego de haberse separado de Diego Maradona, hace unos años pudo rehacer su vida amorosa junto a Jorge Taiana, el productor de los Midachi.

Tras la muerte de Diego Maradona, Claudia Villafañe se mostró muy dolida y hasta se dudó de su regreso al reality MasterChef Celebrity, del cual ella es parte hace varios meses.

A pesar de estar separados hace más de 20 años y de los numerosos enfrentamientos legales que tuvieron, la empresaria tomó el mando de la despedida de su ex marido.

Pero, en medio del dolor por la repentina muerte de Diego Maradona, y luego de cargo de la organización de su despedida en la Casa Rosada, Claudia Villafañe le habría contado a sus compañeros del reality que se habría separado de su novio Jorge Taiana.

Claudia y Jorge se pusieron de novios en 2003 cuidando siempre que la relación no llegara a los medios y evitando ser fotografiados juntos. Además, ninguno hacía alguna declaración que confirmara que estaban de novios.

Claudia Villafañe se animó a hablar de Taiana recién en 2018, luego de que Maradona lo expusiera en una nota. “Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás; si no querés, no se sabe”, explicó la empresaria sobre su noviazgo.Sin embargo, a pesar de años de amor de bajo perfil, Augusto Tartúfoli, el panelista de Confrontados, confirmó que la empresaria se habría separado definitivamente.

“La información se confirmó en Masterchef. Allí se generó una situación de amistad, alguien le preguntó cómo estaba con su pareja y ella respondió que estaba sola”, explicó el periodista sobre Claudia Villafañe.

Además, el periodista notó la ausencia de Taiana durante el velorio de Diego Maradona, ya que Claudia estuvo siempre acompañada por sus hijas o por su yerno, el marido de Dalma.