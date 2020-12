El kirchnerismo pone en pausa el proyecto para suspender las PASO y se enfrenta a los gobernadores del PJ

Tras el operativo clamor de los gobernadores para suspender por única vez las elecciones primarias del próximo año, el kirchnerismo enfrió la discusión. Cecilia Moreau, una de las espadas legislativas del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, desconoció que vaya a trabajarse un proyecto de ley para modificar el calendario electoral en 2021 y aclaró que el tema “no está en agenda”.

“En nuestro bloque no hay ningún proyecto para suspender las PASO”, sostuvo Moreau, vicepresidenta del bloque oficialista y presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Para evitar todo tipo de dudas, insistió: “No tenemos en agenda la suspensión de las PASO para estos días y no me parece que pueda tener un debate exprés”.

Desde hace semanas, entre los gobernadores creció el consenso para que las elecciones primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias (PASO) no se celebren durante 2021. El acuerdo se tejió paulatinamente, con declaraciones públicas y conversaciones informales. Se lo plantearon al presidente Alberto Fernández el pasado viernes y, un día después, unos 22 mandatarios difundieron un comunicado para suspender los comicios. Los argumentos: la situación sanitaria, el operativo de vacunación en curso contra el COVID-19 y el costo económico del proceso electoral.

Tras alcanzar ese entendimiento federal, varios mandatarios confirmaron que se presentaría esta semana en el Congreso un proyecto para levantar los comicios, entre ellos Jorge Capitanich (Chaco) y Ricardo Quintela (La Rioja).

“No lo hemos charlado”, reiteró Cecilia Moreau sobre alguno de los borradores que habían anticipado los mandatarios. “Nosotros esta semana estamos trabajando con los temas del IVE, el proyecto de los ‘Mil Días’ y la movilidad jubilatoria. Es cierto que estamos en un momento muy particular por la pandemia, pero por ahora no hay nada en concreto de esto”, cerró en diálogo con El Destape Radio.

La posibilidad de suspender las PASO había generado debate y revuelo entre la dirigencia política. Para los detractores, la modificación afectaría las reglas de juego sin una mayor previsión y beneficiaría a los oficialismos en cada jurisdicción. En esa línea, Juntos por el Cambio se rechazó a que se suspendan las primarias en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, ya que consideran que “no existe consenso institucional” para llevarlo a cabo.

“Las elecciones primarias, realizadas de manera transparente, amplían la participación y la competencia en los distintos espacios políticos, permitiendo a la ciudadanía tener peso real sobre las candidaturas. Es también una herramienta que aporta pluralidad y eleva la calidad de la democracia”, señalaron a través un comunicado.

Otros dirigentes de la coalición opositora manifestaron una postura contraria, como el gobernador Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes) que adhirieron a la propuesta del resto de los mandatarios del interior del país.

Lo cierto es que desde el gobierno nacional y el kirchnerismo evitaron desde un primer momento pronunciamientos contundentes sobre el tema. “La iniciativa y la materia electoral es exclusiva del Congreso Nacional, con lo cual tenemos que esperar a ver qué proyecto de ley se hace y también tenemos que tener en cuenta la realidad de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de la población, que está adherida por ley a las PASO, por lo cual, también tenemos que ver cómo se resuelve eso en el Congreso provincial”, señaló el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Tras los idas y vueltas en el oficialismo, la definición de Moreau zanjaría una de las incógnitas: si no es presentado esta semana y no se le otorga una sanción exprés, quedará afuera de las sesiones ordinarias prorrogadas que finalizan el 12 de diciembre. Otra alternativa para la discusión pueden ser las sesiones extraordinarias, que se extenderán hasta el 28 de febrero y cuyo temario debe ser anticipado por decreto presidencial.

Hasta el momento, el presidente Alberto Fernández no incluyó una propuesta en este sentido en el Boletín Oficial.

Con información de www.infobae.com