¿Son machistas y están fuera de época?

“Es el momento para que una mujer conduzca los destinos del Concejo. Alejandra Sagardoy tiene mucho recorrido dentro del cuerpo, está dentro del mismo desde hace muchos años. No pretendemos llevar a alguien que va a tener que hacer experiencia, sino que es alguien que ya la tiene a la experiencia”, manifestó el concejal justicialista en su momento.

Este miércoles, también en diálogo con RADIO RAFAELA, la edil Brenda Vimo aseguró que “siendo mujer, habiendo padecido en carne propia ganarse un espacio en los tiempos que estamos viviendo, creo que corresponde y es necesario” que una mujer ocupe la presidencia del Concejo.

“Es un reclamo social y algo que hemos propuesto desde el bloque siendo conscientes que hay una amplia mayoría del partido opositor y que corresponde que sean ellos quienes tengan el banco de la presidencia”, dijo Vimo.



“Socialmente, se está necesitando un gesto político concreto que tiene que ver con darle lugar a una persona que hace 20 años que está trabajando, que ha sido la primera presidenta mujer del partido que representa, que milita causas muy nobles como la perspectiva de género, una persona muy comprometida. Corresponde que se le dé espacio”, agregó.



“Mañana podría ser una sesión histórica después de 107 años desde que funciona el Concejo Municipal, ya que nunca tuvo una mujer electa como presidenta el cuerpo. Tengo mucha expectativa para mañana, realmente aprecio muchísimo a Alejandra Sagardoy, y esto no tiene nada que ver con lo partidario, sino que es muchísimo más profundo”, sostuvo la Dra.



“Esto tiene que ver con una cuestión de género, hace un año que yo estoy en el Concejo, hace mucho menos que trabajo en política que Alejandra, por lo que creo que corresponde que sea ella. Siendo realistas también, nadie votaría a la minoría para presidir en el Concejo, y creo que lo merece ella”.

Posible oposición a la propuesta

“Leí un par de declaraciones intentando minimizar este reclamo que yo vengo haciendo. He leído al concejal Mársico decir: ‘que decida Cambiemos’. Creo que esto tiene que ver con convicciones personales y no corresponde delegar la responsabilidad en otro partido solo por ser oposición”, sostuvo la legisladora local.

“El único debate que tuvimos fue entre el concejal Lisandro Mársico y yo, y yo le reclamé que no votaría a conciencia lo que vamos a proponer mañana, porque según sus dichos públicos él iba a acompañar lo que diga Cambiemos. Creo que uno no puede deslindarse de la responsabilidad y que otro decida por uno. La decisión no se tiene que tomar por el solo hecho de acompañar a la oposición, me parece poco responsable que no sea sensato con sus propias convicciones. Esperemos que mañana sea un día histórico y una sesión que dé el ejemplo. Me parece que algunos no están tan convencidos, por las declaraciones públicas que han hecho”.

