Si Sagardoy no es elegida presidenta, gana el machismo

Hasta altas horas de la madrugada, Bottero y Viotti seguían discutiendo si apoyaban a Alejandra Sagardoy para que sea elegida hoy como presidenta del Concejo Municipal y se convierta en la primera mujer en ser consagrada en ese cargo en la historia del cuerpo legislativo (más allá que por reemplazo en su momento lo ocupó la Doctora Landa).

"Es imposible volver atrás, no se puede, instalaron que si no va Alejandra gana el machismo, eso puede ser nefasto para nosotros, no nos queda otra Germán, hay que apoyarla", con esas palabras, Leonardo Viotti dio por sentada su posición no sin antes aclarar: Alejandra no jugó limpio, se tendría que haber corrido de entrada y dejar el camino libre, jugó para ella y para el peronismo, yo no me lo voy a olvidar, hizo una alianza tácita con el peronismo".

La jugada de Brenda Vimo fue perfecta y logró su cometido, los radicales se dividieron y las heridas van a quedar abiertas, pero más allá de la política, es inadmisible que teniendo consenso general, sus propios correligionarios no apoyen a Sagardoy, esa sería sin duda una victoria de un machismo inadmisible que seguramente pagaría un alto precio.

Alejandra Sagardoy tiene los méritos, la trayectoria, la militancia y la capacidad para ocupar el máximo cargo en el legislativo rafaelino, por lo que privar a ella y a la sociedad en general de que el cuerpo por primera vez tenga una mujer en ese cargo, será un acto machista que difícilmente pase desapercibido, será sin dudas el triunfo del machismo más recalcitrante y Bottero y Viotti serán sus principales responsables.

Todo depende de Viotti y Bottero, ellos son los que no quieren a Sagardoy en el cargo, los demás integrantes de Cambiemos votan a quien decidan los radicales y Mársico ya anticipó que va a acompañar.

"Ya está Germán, no podemos volver atrás, apoyemos a Alejandra, es mucho lo que perdemos, terminemos con esta novela que la escribieron otros y nos pusieron a nosotros como actores principales", fueron las últimas palabras de Viotti está madrugada, casi con los primeros rayos de un sol que comenzaba a asomar y que puede ser el preludio de una jornada histórica para la ciudad, para bien o para mal.

Ojalá lo sea para bien, por que si Alejandra Sagardoy no es consagrada presidenta del Concejo Municipal de Rafaela, habrá ganado tristemente el machismo.