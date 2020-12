En medio de rumores de separación e infidelidad: cómo es la misteriosa historia de Taiana y Claudia Villafañe

Jorge Taiana y Claudia Villafañe enfrentaron rumores de ruptura, tras 17 años de amor. Según trascendió en las últimas horas, la pareja habría puesto punto final a su historia de amor y los rumores comenzaron a crecer cuando se supo que la empresaria había confirmado que "estaba sola".

"Estamos pasando por un trance. No hay separación", le dijo a Tomás Dente en Nosotros a la mañana.

Jorge, por su parte, también se hizo eco de estos dichos. "Me dijo ‘es todo mentira (lo de la separación). Estamos mejor que nunca’”, contó la periodista Paula Varela en Intrusos sobre su conversación con el actor.

“Hablé también con la otra parte, con el entorno de la otra parte, y también lo desmienten. Y me demostraron mucho asombro con la mentira, que por qué mentir con algo así en este momento. Sienten que hay maldad y alevosía. De parte de Claudia me dijeron que es todo mentira y que están bien”, agregó la panelista.

Taiana fue el hombre que más molestó a Diego Maradona. Celoso de que su ex esposa rehiciera su vida, "El Diez" nunca aceptó esta relación por lo que Claudia decidió mantener el perfil bajo desde el inicio.

La pareja se conoció en 2003 pero, desde entonces, eligieron no exponerse ni hacer gala de su romance. Incluso, el productor teatral no mantuvo vínculo con las hijas de Diego, Dalma y Gianinna, hasta mucho tiempo después de comenzada la relación.

Taiana comenzó su carrera en Helvecia, un pueblo ubicado en el departamento de Garay, provincia de Santa Fe. Luego se trasladó a a Rosario para estudiar Farmacia, trabajó en una fábrica de cerámica industrial y en una aceitera. pero terminó instalándose en Buenos Aires donde se forjó como un exitoso productor teatral.

“No es nada difícil mostrarnos en público. Salimos juntos a un montón de lugares, pero no nos ven. Si vos querés mostrar, mostrás; si no querés, no se sabe”, dijo Claudia años atrás sobre su vínculo.

Aunque pocas veces apareció en público, una vez que Maradona lo tildó de "Tontín", en un video que se hizo viral, los medios lograron una respuesta. "No hablo. Estoy perfecto, trabajando mucho. Todo el mundo me conoce y sabe quién soy. No me perjudica en lo más mínimo. Lo único que me preocupa es mi familia, pero ya pasó. Estoy evaluando iniciar acciones legales. Yo estoy bárbaro. Esto no me fortalece ni debilita”, disparó