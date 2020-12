Ayer en Rafaela se vio la peor imagen, la de la decadencia, del atraso, del pasado inaceptable, de la que nadie de bien quiere volver a ver.

Seguramente que la cesión de ayer del Concejo no va a ser una más , seguramente que va a dejar sus heridas en un futuro quizá no muy lejano.

La verdadera historia es que alguien, Brenda Vimo, para los códigos machistas y autoritarios de algunos políticos con años y otros con no tantos, osó proponer algo de más, contrario a los que los códigos internos autoritarios y machistas permiten.

En el fondo, lo que no admiten estos señores que se creen dueños de los pensamientos ajenos, es que su poder sea cuestionado, esa es la terrible osadía que Vimo cometió ayer.

Si en lugar de haber realizado la propuesta por los medios, Brenda Vimo les hubiese pedido "audiencia" y "permiso" e inclusive ofrecerles que sean ellos los que hagan la propuesta, seguramente Alejandra Sagardoy sería presidenta del Concejo.

El "gran error" de Vimo para el pensamiento primario de algunos de estos "caballeros" fue el de actuar en forma independiente, el de manifestarse sin la autorización de quienes se creen dueños y señores de los pensamientos ajenos, dueños de la verdad.

Estos machistas sin remordimientos hasta se arrogan el derecho de hablar por la propia Sagardoy, quien ayer en su alocución dejó en pocas palabras bien sentado su parecer, eligiendo por razones políticas a Mársico como destinatario de sus quejas, pero englobando a todos los que con sus actitudes machistas la coartaron y menoscabaron .

Siempre tuvimos que seguir peleando, y después de tantos años, tenemos también la Ley de Paridad en la Provincia, que aspira a la igualdad de representación de todas las mujeres en todos los espacios políticos. Pero lamentablemente todavía debemos demostrar que somos capaces, y la verdad, que después de estar 20 años en este Concejo, escuchar esas declaraciones de un concejal, (se estaba refiriendo a Mársico, quien dijo que Bottero tenía más capacidad para ser presidente) realmente me parte al medio”.

“Pensé que habíamos superado muchísimos prejuicios contra las mujeres. Pero bueno, siempre vamos a seguir luchando. En este Concejo todo nos cuesta el doble, siempre tenemos que demostrar que somos capaces, que representamos a la gente, que para las negociaciones no servimos, porque parece que es entre hombres”.



“A veces no ser mediática, no salir en los diarios, no ir a pelear a los medios, no nos hace menos capaces. Estas tres mujeres que estamos sentadas en esta banca se las debemos gracias a la ley de cupo de mujeres que pelearon para que hoy podamos estar nosotros defendiendo los derechos de todos los rafaelinos y rafaelinas. Creo que no entendieron que hay un cambio de paradigma, que hay otro camino, que hoy los derechos de las mujeres están por encima de cualquier derecho. Hoy las mujeres van a seguir luchando por cada lugar, por cada espacio que le corresponde, y no por eso somos menos capaces. O cada uno de los hombres que está sentado acá tuvo que demostrar capacidad para demostrar una banca, ocupar un lugar. Me parecen un poco mezquinas y egoístas esas declaraciones”. dijo Sagardoy en pocas pero contundentes palabras que nadie debe creer que fueron solo para Mársico.

Hay que tener en cuenta que la propia Sagardoy nunca puso en discusión la propuesta de Vimo, nunca habló de intenciones ocultas o políticas, jamás desestimó el convite y por el contrario, dijo que se sentía honrada.

Quienes hablaron por Sagardoy son los que intentan justificar lo injustificable, los que ayer demostraron ser "machistas sin remordimientos", conformes con sus posturas decadentes.

Ayer en el Concejo se vio la imagen más triste, la de la decadencia, la de 50 años atrás, una foto fuera de época.

Habrá que seguir trabajando muy duro para revertir los pensamientos de quienes se niegan a aceptar los cambios y a demostrar con hechos lo que expresan en público, solo "pour la galerie", pero que en el fondo siguen siendo los mismos retrógrados que quieren manejar todo a su antojo sin darle paso a quienes por derecho propio se ganaron un lugar que a pesar de ellos no van a regalar por ningún motivo".

Sagardoy no pudo ser consagrada presidenta del Concejo Municipal, el machismo ayer lamentablemente ganó, queda entre todos tratar de revertir estas actitudes que tanto daño hacen a una sociedad que no está dispuesta a dar ni un centímetro para atrás .