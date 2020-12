Rocío Oliva no recibiría nada de la herencia de Diego Maradona

De acuerdo a la abogada Mariana Gallego, la ex del Diez no podría obtener ningún beneficio de los millones del astro del fútbol.

La herencia de Diego Maradona es un tema que comenzó a debatirse a pocos días de su muerte y genera polémica en su familia, dividida por diversas razones. Pero también la controversia se dio entre las ex del astro y lo que les correspondería legalmente, en particular en el caso de Rocía Oliva, quien estuvo seis años en pareja con el Diez y que se separó a comienzos de 2020.

En el ciclo Todas las tardes, la abogada Mariana Gallego profundizó en esta cuestión y sorprendió al dar su opinión. "¿A Rocío Oliva le corresponde algo?", indagaron en el ciclo de Maru Lozano y la letrada fue contundente sobre el juicio por compensación económica que lleva adelante Rocío con su abogada Ana Rosenfeld.

"Por supuesto que no, salvo en su carácter de 'acreedora’, si es que tiene éxito en el juicio de compensación, esa sentencia de compensación sería un crédito en la sucesión. Esto es algo que yo no creo que ocurra, pero es mi opinión personal", aseguró.

"No creo que no estén dados los requisitos que el Código establece para una compensación económica", dijo y agregó: Está enumerado taxativamente los casos en los que se da una compensación económica y considero que no es el caso. De hecho, hay que ver cómo entró a la pareja y cómo salió. Está claro que no salió empobrecida en comparación a cómo entró, eso es punto número uno”.

Por último, la abogada cerró diciendo un detalle que Oliva tiene que tener en cuenta: “Hay un error transmitido de creer que si un tipo gana diez millones estando conmigo, yo me llevo cinco. Eso le pasa a la esposa. Chicas, libreta roja. Sigan protegiéndose con la libreta roja porque es lo único que divide gananciales, ¿ok?”, resaltó, sobre la importancia en estos casos de haber contraído matrimonio.

"Y además de todo, está el tema de la competencia. El último domicilio de convivencia fue en Dubai en donde esto no rige, así que ahí va a haber otro temita", expresó Mariana Gallego sobre el caso de Rocío Oliva y la astronómica herencia de Diego Armando Maradona.