La vacunación en Santa Fe puede ser recién para Abril o Mayo

La ministra de Salud, Sonia Martorano, adelantó que la logística de vacunación a comenzar en enero para grupos prioritarios se puso en marcha, pero advirtió que la aplicación de la mayor parte de las dosis se producirá cuando la provincia se encuentre en la “segunda ola” de contagios.

En el día de ayer, funcionarios nacionales estuvieron en Santa Fe para coordinar lo que será el operativo nacional de vacunación contra el coronavirus a través de una campaña “masiva, simultánea y eficaz”.

Según la propia ministra, se tratará de una tarea titánica, ya que, desde un inicio, la logística tiene sus complicaciones, en tanto la vacuna inicial “Sputnik”, necesitará una cadena de frío de -20 grados, de allí la conformación de una comisión interministerial para la compra de freezers y programar una red de traslados hacia los puntos vacunatorios.

“Para la vacunación se priorizará al personal de salud y aquellos que están en la primera línea. También las personas que residen en geriátricos, comenzando por los lugares que alojen a más de 90 personas, luego las instituciones de entre 30 y 60 residentes y posteriormente los de menos de 30 personas”, dijo Martorano a La Mañana Entera.

En rigor, Santa Fe dispondría de cinco regionales (Venado Tuerto, Reconquista, Santa Fe, Rafaela y Rosario), con centros generales en cada una de ellas y hospitales centrales, para el inicio de la vacunación. Sin embargo, la ministra reconoció que los centros de aplicación de dosis aún no están definidos.

“Se están evaluando todas las posibilidades, porque en esta época estival las temperaturas son altas, y si bien se buscan espacios abiertos, quizás para este tipo de población hoy no sea lo más recomendable”, detalló.

Por otro lado, Martorano indicó que, durante la reunión de ayer, pudo confirmarse que la vacuna Sputnik arribará a la provincia durante enero, aunque todavía no fue definida una fecha precisa. Sin embargo, advirtió que el proceso de vacunación más importante se dará durante la “segunda ola”, por lo que instó a la población a evitar relajamientos.

“Santa Fe tiene equipos de vacunación formados, ya que posee una larga historia en la materia, por lo que existe una base de 1400 vacunadores a los que se sumarán voluntarios eventuales, pero hasta no tener un 60 por ciento de población vacunada la cadena de contagios no se cortará. Por eso es momento de cuidar al personal de Salud, porque la pandemia no terminó. La base de todo esto ha sido el capital humano y no debemos olvidarlo ahora”, finalizó.

Fuente: Uno Santa Fe