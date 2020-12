El Frente de Todos presentó la «locomotora del desarrollo federal»: beneficiará a 13 provincias

El Frente de Todos festejó la llegada de la «locomotora del desarrollo federal» luego de que el Gobierno cierre cuatro acuerdos con China para invertir en el sector ferroviario. «Esto se traduce en mejor infraestructura y conectividad, mayor competitividad para las economías regionales», subrayó el oficialismo y adelantaron que las obras de reactivación generarán más de 28.000 puestos de trabajo en 13 provincias.

El espacio oficialista compartió una serie de mensajes en Twitter donde resaltó la magnitud del trato que cerró Alberto Fernández y dijeron que «necesitamos volver a crecer». «Acordamos inversiones por US $4.695 millones con cuatro empresas chinas que nos permitirán reactivar las líneas ferroviarias de carga Belgrano, San Martín y Tren Norpatagónico», detalló el oficialismo.

Además, el Frente de Todos anunció que el Ejecutivo comprará 266 nuevos coches destinados al transporte de pasajeros, repuestos, herramientas, rieles, aparatos de vías y también se innovará en materia tecnológica. Las provincias que verán los beneficios son Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Río Negro, La Pampa y Neuquén.

«Esto se traduce en mejor infraestructura y conectividad, mayor competitividad para las economías regionales, un impulso a nuestra capacidad productiva y exportadora, nuevas fuentes de empleo y oportunidades de desarrollo para todos y todas», aseguraron al tiempo que destacaron que estas modificaciones conlleva a un «servicio de calidad, seguro y con mejores frecuencias» para los pasajeros de trenes metropolitanos.

Por último, el espacio oficialista dejó un mensaje al último gobierno macrista y dijo que el Ejecutivo nacional «trabaja todos los días para reconstruir lo que otros tiraron abajo o relegaron al olvido». «Nos tocó un año difícil, con una pandemia que no dio tregua y nos exigió un esfuerzo colectivo de solidaridad y cuidado. El riesgo no pasó y la reconstrucción no puede esperar», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com