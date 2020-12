Alfredo Cornejo acusó al kirchnerismo de estar «preparando un proceso de juicio político» a la Corte Suprema

Luego de la carta que escribió Cristina Kirchner como «balance» de su primer año de gestión, se ha hablado mucho de la reforma judicial y la Corte Suprema. Es que la vicepresidenta acusó un «lawfare» o «guerra judicial» en su contra por las causas en las que está involucrada. El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo apuntó a que el Gobierno está preparando el terreno para «un proceso de juicio político» a la Corte Suprema.

«Es tan duro el mensaje de Cristina, y es tan categórico el respaldo de Alberto Fernández y de su jefe de Gabinete (Santiago Cafiero), que yo creo que se está preparando, alfombrando, un proceso de juicio político y de reforma constitucional», afirmó Alfredo Cornejo, según informó Agencia NA. La denuncia de «lawfare» de la vicepresidenta fue respaldada por varios sectores dentro del Gobierno, desde Axel Kicillof hasta Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica de Presidencia.

El presidente de la UCR especuló que la carta de la vicepresidenta es una forma de marcar la agenda de las prioridades del gobierno del Frente de Todos. «Si el Gobierno triunfara en las elecciones legislativas de 2021, estoy seguro de que iría por la agenda de Cristina Kirchner, es decir, de una reforma judicial para terminar con la independencia del Poder Judicial», conjeturó.

«Tenemos que estar firmes»

«Nuestro contramensaje debe ser explicarle a la ciudadanía que no es natural que la vicepresidenta y el Presidente quieran manejar fallos de la Corte y que el Poder Judicial no sea independiente y haga su tarea de equilibrio de poder!, aseguró Alfredo Cornejo. Además, agregó que plantean «que no quieren un sistema republicano» y que «por eso creen que deberían modificar la Constitución, eso es lo que está detrás».

Por eso, valoró que Juntos por el Cambio debe tomar un papel activo como oposición para evitar este tipo de avances del kirchnerismo. «Tenemos que estar firmes ahí, Patricia (Bullrich), Horacio (Rodríguez Larreta), los gobernadores, los líderes de los bloques parlamentarios, los presidentes de los partidos. La mayoría de los argentinos se va a confundir si hay un mensaje muy lavado de Juntos por el Cambio«, indicó.

Con información de www.elintransignete.com