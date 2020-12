Viajes al exterior y ¿sangría de dólares?: qué impacto tendrá la reactivación en las reservas y el tipo de cambio

Si bien el turismo todavía no es una variable central, ya da señales de recuperación. Expertos analizan las consecuencias que puede tener en el dólar

Las restricciones que el turismo enfrenta desde marzo a raíz de la pandemia del Covid-19 sumieron al sector en un período de casi siete meses de total inactividad.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que durante los primeros diez meses del año la llegada de turistas totalizó 671.900 (73,1% menos que en ese período en 2019) y las salidas alcanzaron a 824.000 (con una baja interanual de 76%).

No obstante, de a poco, el sector está comenzando a reactivarse de la mano de la llegada de las primeras autorizaciones para vuelos de cabotaje e internacionales y se empiezan a encender las luces de alerta sobre los efectos que esta tendencia puede tener en la delicada estabilidad cambiaria que se ha visto en el último tiempo, con un dólar paralelo que se acercó en el último tiempo al turista (o solidario).

Algunos especialistas advierten que esta tendencia bajista se puede revertir en enero debido al incremento de los viajes al exterior y cuando baje la demanda de pesos por parte de las empresas que hoy deben hacer frente al pago de aguinaldos, entre otros factores.

Sobre este tema, el director del Estudio EcoGo, Federico Furiase, cuenta a iProfesional que "el parate de los viajes de y hacia el exterior está moderando la presión de la actividad sobre el dólar turista y financiero en un contexto en el que hay gran tensión cambiaria, una alta brecha entre las cotizaciones y mucha exigencia sobre las reservas del Banco Central".

En el mismo sentido, Victoria Giarrizzo, economista y directora de la consultora Cerx, explica que, generalmente, la cuenta turística es altamente deficitaria para nuestro país. Es decir que salen más viajeros hacia el exterior que los que entran y lo mismo sucede con los dólares que llevan esas personas consigo.

Genera goteo, pero no desangra

En ese sentido, Giarrizzo señala que "la restricción actual al turismo es beneficiosa por un lado porque limita la fuga de divisas por esa vía y eso genera menos presión sobre su cotización, aunque, por el otro, perjudica fuertemente a quienes trabajan con esa actividad económica". No obstante, no considera que el turismo pueda generar a corto plazo un efecto adverso en materia cambiaria.

"Si hay una desestabilización cambiaria sería generada por decisiones más especulativas de grandes capitales que por este tipo de operaciones", dice.

Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, coincide con esta mirada y advierte que "un incremento en la llegada de turistas a la Argentina se podría empezar a ver reflejada en una tendencia a la baja en el dólar paralelo".

Los visitantes tenderán a cambiar los dólares en el hotel o en las llamadas "cuevas" (casas de cabio ilegales) y eso se va a sentir en el mercado paralelo, no en los oficiales. Ese podría ser sería un efecto de la apertura del turismo, pero se vería contrarrestado por el incremento de los viajes de argentinos al exterior, que tendría el efecto inverso y el analista señala que esto generaría una tendencia al incremento de la brecha entre el paralelo y el oficial.

Así, Furiase considera que va a ser todo un desafío mantener el equilibrio a medida que se vaya reactivando la industria turística, sobre todo a partir de enero, cuando la demanda de dinero empieza a aflojar después de la suba estacional de diciembre. Para él, "es clave que el Gobierno trate de generar las señales en dirección a un acuerdo con el FMI que implique un ajuste monetario y fiscal por las buenas. Esto, a fin de descomprimir tensión cambiaria en la medida que se vaya reactivando el turismo y cuando hay que transitar el puente hacia la llegada de la cosecha gruesa, que se da en marzo o abril".

El economista hizo referencia también a la medida del BCRA de autorizar la reapertura de las casas de cambio y lo calificó como "un primer paso en el camino hacia que haya más liquidez" aún a pesar de que en una primera instancia no podrán vender dólares (pero sí, comprarlos). Detalló que, dado que la brecha entre los tipos de cambio oficiales y el paralelo viene bajando y en el marco de un escenario de mayor liquidez global, el Gobierno busca aprovechar la situación para empezar a descomprimir la presión de las empresas que tienen que hacer frente a obligaciones en pesos.

El dólar con "impuesto", otro freno al turismo emisivo

Por último, consultado sobre lo que pueda suceder con el destino del dólar "solidario" o "turista", que se implementó a poco de haber "goteo", Rajnerman considera que "va a permanecer por un tiempo, ya que es muy difícil salir de esa modalidad porque, para hacerlo, habría que devaluar y no es lo mejor en este momento". Además, si bien no resuelve la cuestión de fondo, por el momento funciona como elemento restrictivo para la salida de dólares por el turismo, ya que no cualquiera puede viajar al extranjero pagando los costos (que implican un impuesto del 65% por la compra del dólar oficial) y con la pandemia en marcha.

Así, la reactivación del turismo es una buena noticia para la industria y un motivo de preocupación secundario para la cuestión cambiaria.

Será un proceso lento que seguramente dure hasta 2022, dado que el año que viene no será uno de brillo para los viajes internacionales. No obstante, el Gobierno deberá estar atento a cómo lidia con el goteo de divisas por ese frente a medida que se vaya dando la mejoría.

