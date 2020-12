La esposa del Turco García, durísima con Analía Franchín: “Le gusta un poquito”

La esposa del Turco García acusa a Analía Franchín de quererle robar el esposo. Y es que según ella, hay una química especial entre los dos participantes de “Masterchef Celebrity”.

Y se dio una escena particular cuando el Turco García estaba dando una entrevista con Jorge Rial, en Intrusos. Fue entonces que el conductor le consultó sobre la relación con Analía Franchín.

En ese momento se escuchó de fondo un grito tremendo: “Decí la verdad”. Era la esposa del Turco García. Y mientras él se agarraba la cara, le preguntaba a Jorge Rial si querían que Mariela Prieto se presente en la entrevista para responder la pregunta.

Fue entonces cuando “Yo ya lo dije, para mí le gusta un poquito el Turco, ¿vos qué opinás?”, bramó la esposa del Turco García a Rial. “En general creo que en el certamen hay un 10 en compañerismo, eso es real, pero también hay personajes que se van de mambo, y se refleja en la gente del otro en su casa”, dijo a cámara desde su casa.

“A Claudio lo aman los niños ahora, pero hay gente que mucho no la quiere. Hoy en la Argentina que estamos viviendo no está bueno confrontar, que cada uno juegue su juego. Cuando hay esas cosas, no me gustan. Yo ya lo dije, para mí le gusta un poquito el Turco, ¿vos qué opinás?”, continuó.

Y ahí fue cuando aclaró: “Es un chiste, pero es brava Franchín, eh”. Y describió un momento determinado que vivió con Analía: “Pasó una vez que Claudio cocinó y ella criticó. Ella es juzgada por los chef y se tiene que bancar la devolución. Bastante bien lo está haciendo, yo la felicito, jugó un buen juego y cocina muy bien”.