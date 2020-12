Abogado de Traferri dijo que Saín sigue por que sabe "cosas" de Perotti

José Luis Vázquez, abogado de Traferri, dijo que lo asombraba que Sain se mantuviera en el cargo y deslizó que, a su juicio, era probablemente por algún tipo de información que poseía que podría comprometer al mandatario en caso de un relevo en esa cartera. No fue más allá de esa insinuación

En el pasaje más político de su conferencia de prensa, el senador provincial Armando Traferri buscó mostrarse como unafigura política dialoguista y en procura de construcción de consensos para diferenciarse del ministro de Seguridad, Marcelo Sain. Sostuvo que “por algo” lo habían elegido jefe del bloque de doce senadores del PJ y reivindicó los momentos de debate, no exentos de diferencias y desacuerdos, con las gestiones del Frente Progresista (FPCyS).

Con esas manifestaciones hubo alguna ambigüedad hacia Omar Perotti. Primero dijo que no cree que el gobernador esté detrás de lo que llamó “maniobras en su contra” impulsadas por “los carpetazos de inteligencia de Sain”. Pero luego criticó la falta de rumbo de la administración actual en obras públicas, medio ambiente, trabajo y, en especial, en seguridad.

Otra jornada agitada: el bloque de senadores justicialistas quedó fracturado en tres partes

Su abogado, José Luis Vázquez, dijo que lo asombraba que Sain se mantuviera en el cargo y deslizó que, a su juicio, era probablemente por algún tipo de información que poseía que podría comprometer al mandatario en caso de un relevo en esa cartera. No fue más allá de esa insinuación.

Pese a que la conferencia de prensa se convocó por la pretensión de los fiscales para imputarlo en un proceso penal por su conexión presunta en el juego clandestino, que calificó como una maniobra, la cuestión política rayó alto.

Tras la rueda, un grupo de senadores del PJ cursó una nota a la presidenta del cuerpo, la referente del sector de Traferri Alejandra Rodenas, donde comunicaron la conformación del bloque Lealtad, lo que supone la fractura de la bancada.

“Solicitamos se dé curso a esta petición proveyendo, en consecuencia, el espacio físico y los recursos humanos que, por reglamento de la Cámara, nos corresponde. Firman Alcides Calvo, Marcelo Lewandoski, Marcos Castello, y Ricardo Kaufman.

Estos son los principales puntos del pasaje político de la conferencia de Traferri:

• "Por algo me eligieron jefe de bloque peronista en el Senado. Llegue a dudar de la voluntad del Frente Progresista en todo esto que estoy atravesando. Pero acá hay una persona con ánimo de romper todo: Sain".

• "No hay ningún punto de comparación de esto que me pasa con lo de (el ex vicegobernador) Antonio Vanrell, en la década del 90. Es como comparar a Carlos Reutemann con Perotti. A Perotti lo subimos nosotros. Lo llevamos a caminar por nuestros departamentos. (Alcides) Calvo en Rafaela sacó 15 mil votos más que Omar. En general, Perotti sacó menos votos que todos nosotros".

• "¿Por que no voy a hablar con Miguel Lisfchitz, a quien lo eligieron 700 mil santafesinos? Y eso no quiere decir que haga negociados. Es lógico hablar con la oposición. Si algo le tengo que recriminar al gobierno al que yo contribuí a elegir es que no haya diálogo".

• "Perotti hoy está sufriendo la Gobernación. No la disfruta. Lo conozco hace 31 años. Así el peronismo no tiene destino en 2021. Se trata de saber cómo construir en la política. O vos me seducís para que sea parte de tu espacio y también tengo que ser parte. No sé a dónde vamos en seguridad, en obra publica, en medio ambiente y en trabajo. No hay que ser necio. También ocurrió la pandemia, que nos paralizó. Pero si hubiera un esquema de diálogo en el cual se nos dijera que hay planificación, que en seis meses se larga algo, sería distinto. Hoy no hay nada de eso".

• "El senador cree haberlo visto una sola vez a (el ex fiscal regional de Rosario) Patricio Serjal. O dos. O tres. Era respecto del funcionamiento del Ministerio Público. Falta de fiscales, esas cosas. Se le solicitaba al senador para mejorar cuestiones del MPA" (Vázquez).

• "Cuando se dio el cambio de fiscal, cuando Jorge Baclini trabajó en todos los espacios políticos para ser fiscal general de la provincia, quedaba vacante el fiscal regional. En esa situación, la actual fiscal interina Marita Iribarren me invitó a su casa para ver la posibilidad de que la acompañe con los votos del Senado si era propuesta. También un senador, que no es de mi espacio, me sentó con la misma propuesta al fiscal Adrián Spelta".

• "Definitivamente no creo que el gobernador esté atrás de esta maniobra. A mi modesto entender, esta maniobra comenzó el 21 del septiembre del año pasado con una nota que escribió Hernán Lascano para Aire de Santa Fe: El bando más tradicionalista, cuyo referente soy yo, decía la nota, frecuenta al jefe de Unidad Regional de San Lorenzo, Gonzalo Paz. Lo desafío que me traigan una sola vez que yo fui a ver a Paz a la Jefatura. No tuve ningún tipo de relación con Paz. Lo saben todos en San Lorenzo. Ahí le dije a mis pares: «Empezó la campaña de desestabilización al Senado». Y de intentar, en base al jefe de inteligencia, con carpetazos mostrar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No creo que el gobernador esté en eso. El gobernador está mal asesorado. Le dijimos a Perotti sobre la preocupación por el Ministerio de Seguridad. En lugar de ir para adelante, vamos para atrás. Cada vez que Perotti intentaba tener una buena relación con la Legislatura, aparecía Sain para explotar todo".

• "Estábamos reunidos con Perotti, Alejandra Rodenas y Roberto Mirabella en la Casa de Santa Fe. Discutíamos conformar una agenda legislativa. La pregunta fue cómo se hacía antes. Cuando gobernaba Antonio Bonfatti íbamos los presidentes de bloque con el ministro de Gobierno y discutíamos las leyes. Discutíamos el endeudamiento y, al aprobarlo, solicitábamos obras para nuestros departamentos. ¿Se acordaban todas? No. Se acordaba el 60 por ciento de las leyes. Pero eso lleva paciencia, búsqueda de consenso. Uno no puede pensar que tiene la verdad absoluta. Son dos modelos antagónicos de construcción. Uno intolerante y otro dialoguista. Con Lifschitz era lo mismo. Costaba más, porque era más difícil. Pero las leyes las logramos producto del diálogo y el consenso".

• "En esa reunión aparece la novedad de que Sain había declarado que yo estaba detrás de la rebelión policial. «Qué quilombo», dijo Mirabella. Me empezó a sonar el teléfono de senadores diciendo que no iban a tolerar más eso. Si alguien puso paños fríos, fue esta persona. Pero llegó un límite. El límite al carpetazo del jefe de inteligencia que vino a la provincia, no a solucionar los problemas de seguridad sino a disciplinar por medio del carpetazo. El gobernador me pidió si podía parar esa declaración. Le dije que no porque era extremadamente democrático y somos respetuosos de las ideologías".

• "Por unanimidad los senadores sacaron una declaración contra ese ministro, que parece más un comentarista que un ministro de Seguridad. ¿Hasta el día de hoy quién sabe cuál es el plan de seguridad de Sain?".

Fuente: La Capital